ran Fußball WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Nach drei Kreuzbandrissen hing die Karriere von Sasa Kalajdzic am seidenen Faden. Doch der Zwei-Meter-Hüne kämpfte sich zurück und schoss Österreich ins Sechzehntelfinale der WM. Wird er jetzt auch gegen Spanien zum entscheidenden Faktor?

Irgendwie war es logisch. Dass ausgerechnet Sasa Kalajdzic seine Österreicher mit dem Last-Second-Tor gegen Algerien ins Sechzehntelfinale der WM brachte, passte wie die Faust aufs Auge. Eine Achterbahnfahrt auf dem Platz wird entschieden durch einen Spieler, dessen gesamte Karriere eine einzige Achterbahnfahrt der Gefühle war. Kalajdzic weiß, was es heißt, mit Rückschlägen umgehen zu müssen. Drei Kreuzbandrisse warfen ihn zurück, die Fortsetzung seiner Karriere hing am seidenen Faden. Doch Aufgeben war nie eine Option, der Zwei-Meter-Riese kämpfte sich stets zurück. Insofern war er prädestiniert für den besonderen Moment gegen Algerien. Kommentar: Der Ballon d'Or kann nur über Kane gehen Beiden Teams genügte im abschließenden Gruppenspiel ein Remis zum Weiterkommen, kurz vor Schluss stand es 2:2. Ein Nichtangriffspakt deutete sich an. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Riyad Mahrez traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zur Führung, Österreich wäre damit raus gewesen. Teamchef Ralf Rangnick zog seinen letzten Trumpf, wechselte Kalajdzic ein - und der sorgte mit seinem Kopfballtreffer für rot-weiß-rote Ekstase. "Ich weiß gar nicht, was passiert ist", sagte der ÖFB-Held im "ORF". Er habe "500 Watschn" bekommen von seinen glückseligen Teamkollegen.

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Kalajdzic auch gegen Spanien der X-Faktor? Im Sechzehntelfinale wartet am Donnerstag (21:00 Uhr MESZ im kostenlosen Joyn-Livestream) das Duell mit Mitfavorit Spanien, und ganz Österreich fragt sich: Kann Kalajdzic auch gegen die klar favorisierten Iberer zum X-Faktor werden? Dabei schien die WM-Teilnahme für Kalajdzic lange Zeit eine Utopie zu sein. Die Saison 2024/25 verpasste der 28-Jährige nach seinem dritten Kreuzbandriss komplett. Stattdessen war er eher darum bemüht, seinen Körper langsam wieder an die Belastung eines Profis zu gewöhnen. Doch das große Ziel verlor er nie aus den Augen. "Nächstes Jahr will ich bei der WM dabei sein - verletzungsfrei, mit viel Spielzeit und idealerweise einigen Toren", sagte Kalajdzic im August 2025 zu "90minuten". Dafür aber brauchte es einen Tapetenwechsel. Denn bei seinem Stammverein Wolverhampton Wanderers, hatte er keine Chancen auf Spielzeit. Doch genau die brauchte es, um sich für Rangnicks WM-Aufgebot zu empfehlen. Also wechselte Kalajdzic im September, kurz vor Schließung des Transferfensters, auf Leihbasis in die Heimat zum LASK.

Kalajdzic schoss LASK zum Double In der Hinrunde blieb ihm bei den Linzern nur die Jokerrolle, ab Februar aber erinnerte Kalajdzic immer mehr an jenen Spieler, der sich einst beim VfB Stuttgart einen Namen machte. Und für den die "Wolves" im Sommer 2022 immerhin 18 Millionen Euro an die Schwaben überwiesen. Kalajdzic steuerte in der Rückrunde sechs Tore und sieben Vorlagen in 15 Spielen bei und hatte damit großen Anteil an der Meisterschaft des LASK. Im Pokal avancierte der gebürtige Wiener ebenfalls zum Unterschiedsspieler und sammelte fünf Scorer in vier Spielen, im Finale gab er zwei Vorlagen beim Sieg gegen Altach. Das Double der Linzer trug maßgeblich die Handschrift des Angreifers. Schon im März hatte Rangnick genug gesehen und berief Kalajdzic in den Kader - das sehnlichst herbeigesehene Comeback nach zweieinhalb Jahren ohne Nationalmannschaft. Mit der endgültigen WM-Nominierung im Mai war das große Ziel des Stürmers dann tatsächlich erreicht. Die Krönung einer Saison, die für ihn noch einmal ein Wendepunkt in der Karriere gewesen sein könnte. Denn wozu ein fitter Kalajdzic fähig sein kann, haben Beobachter der Bundesliga in der Saison 2020/21 hautnah erleben dürfen. Mit 16 Toren schoss er sich in die Herzen der Stuttgarter Fans. Seine sympathische, ehrliche und authentische Art ohne das typische glatt gebügelte PR-Gewäsch eines Profifußballers kam gut an.

Bundesliga-Rückkehr für Kalajdzic? Kommt es nach der WM womöglich zur Rückkehr in die Bundesliga? "Deutschland ist immer eine gute Liga, weil ich kenne sie und die Liga kennt mich", sagte er im vergangenen Jahr. In Wolverhampton würde er in der kommenden Saison nach dem Abstieg der "Wolves" nur zweitklassig spielen. Doch Kalajdzic hat das Zeug für mehr, solange er fit bleibt. Und was wäre ein besserer Nachweis der eigenen Qualität als eine erneute Sternstunde, dieses Mal gegen Spanien? Die "Furia Roja" überzeugte im bisherigen Turnierverlauf kaum, verstecken müssen sich die Österreicher nicht. Auch wenn Rangnick sein Team zum klaren Underdog erklärte. "Viel mehr Außenseiter, wie wir es in diesem Spiel sind, geht nicht mehr. Wenn wir zehnmal im Pflichtspiel gegen Spanien spielen, verlieren wir sieben- oder achtmal, vielleicht auch neunmal", stellte er klar, fügte aber auch an: "Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Spiel das zehnte ist." Es wäre nicht überraschend, wenn am Ende Kalajdzic genau dafür sorgt. Damit die Achterbahn auch weiter ganz oben fährt - und das persönliche Märchen des Hünen weitergeht.

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