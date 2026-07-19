ran Fußball WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung ist Spanien neuer Weltmeister, Argentinien ist entthront. ran hat Noten und Einzelkritik beider Teams.

Spanien ist Weltmeister 2026. Der amtierende Europameister setzte sich im Finale in East Rutherford in den USA gegen Titelverteidiger Argentinien 1:0 (0:0) nach Verlängerung durch und sicherte sich zum zweiten Mal nach 2010 den Titel. Die Argentinier um Superstar Lionel Messi verpassten ihren vierten Triumph nach 1978, 1986 und 2022. Ferran Torres traf in der Verlängerung zum umjubelten Siegtreffer. ran mit den Noten und Einzelkritik zu allen Spielern.

SPANIEN

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Unai Simón Hat in Halbzeit eins quasi nichts zu tun. Ist bei langen Bällen auf der Hut, spielt gut mit. Auch im zweiten Durchgang quasi beschäftigungslos. Erst in der Schlussphase gefordert. Stellt mit nur einem Gegentreffer einen neuen WM-Rekord auf. ran-Note: 3

Pedro Porro Erneut gute Vorstellung. Ist mit ein Garant für Spaniens defensive Stabilität und dafür, dass Argentinien in der ersten Hälfte keinen Torschuss abgibt und auch später alles ist, nur nicht wirklich gefährlich. ran-Note: 2

Pau Cubarsi Hier und da wackelt der 19-Jährige vom FC Barcelona mal kurz, sonst aber ebenso verlässlich in der Defensivarbeit. Das bringt er konstant auf den Platz. Fliegt nach Enzo Fernandez' heftigem Einsteigen in der Nachspielzeit durch die Luft, der Argentinier sieht für sein Foul Gelb-Rot. ran-Note: 2

Aymeric Laporte Nicht fehlerfrei, aber auch der Routinier liefert eine ordentliche Vorstellung ab. Hat vorne Pech, dass ein Kopfball von ihm nicht platziert genug ist. Wird in der Verlängerung rausgenommen (99.). ran-Note: 3

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Marc Cucurella Auf links offensiv nicht so durchschlagkräftig wie sonst, wird aber mit zunehmender Spielzeit spritziger. In der zweiten Halbzeit und auch in der Verlängerung einer der Aktivposten. ran-Note: 2

Rodri Der gewohnte Antreiber, Denker und Lenker des spanischen Spiels, wenn auch gegen destruktive Argentinier nicht ganz so effektiv in der letzten Linie. Schränkt dafür Messis Radius mit ein. Insgesamt ein starker Auftritt, der für ihn in der 99. Minute beendet ist. ran-Note: 2

Quelle: Imago Bild: Bildbyran

Fabian Ruiz Neben Rodri ebenfalls engagiert, aber ohne die ganz großen Ideen. Sein eher durchschnittliches Spiel endete in der 62. Minute, als er für Pedri Platz macht. ran-Note: 4

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Lamine Yamal Sorgt für viel Unruhe bei den Argentiniern, allerdings nur in der Anfangsphase. Taucht später etwas ab, hat nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel, ehe er in der Nachspielzeit mit einem schönen Freistoß an Martinez scheitert. ran-Note: 3

Dani Olmo Wird zunächst nicht so eingebunden, kommt daher kaum zum Zug. Zeigt sich später immer mal wieder, hat aber längst nicht den Einfluss auf das spanische Spiel, den man von ihm gewohnt ist. Geht ihn der 75. Minute vom Platz. ran-Note: 4

Alex Baena Braucht mit Cucurella auf links seine Eingewöhnungszeit. Findet aber nie den Rhythmus, um Akzente setzen zu können. Auswechslung in der 75. Minute. ran-Note: 4

Mikel Oyarzabal Der beste spanische Torschütze (fünf Treffer) reibt sich in vielen Zweikämpfen und gegen zahlreiche Nickeligkeiten auf. Hat Szenen, aber eher wenige und vor allem nur wenige, die gefährlich sind. Macht zu wenig daraus. Wird in der 62. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4

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Ferran Torres (ab der 62. Minute): Soll für mehr Schwung und Gefahr in der Offensive sorgen. Macht er fünf Minuten später, sein Kopfball aus guter Position landet aber bei Martinez in den Armen. Taucht immer mal in der gefährlichen Zone auf. In der 106. Minute dann spielentscheidend, als er die Williams-Vorlage mit einem Kracher zum Siegtreffer verwertet. ran-Note: 1

Pedri (ab der 62. Minute): Kommt für Fabian Ruiz ins Spiel. Bringt sich ein, wenn auch nicht so auffällig wie die anderen spanischen Joker. ran-Note: 3

Mikel Merino (ab der 75. Minute): Ist als frische Offensivkraft nicht so zwingend. Verhindert mit seinem Foul an Otamendi in der Verlängerung die eigene Führung. Verpasst das 1:0 wenig später zudem per Kopf (102.). ran-Note: 4

Nico Williams (ab der 75. Minute): Sorgt für viel Wirbel und Gefahr, bringt sich stark ein, ist aber unglücklich in seinen Aktionen, denn eigentlich muss er eine seiner Chancen verwerten. Dafür bereitet er in der Verlängerung den Treffer zum 1:0 klug vor. ran-Note: 2

Eric Garcia (ab der 99. Minute): Kommt in der Verlängerung und stabilisiert die Defensive. In der Schlussphase allerdings wie seine Nebenleute mit Problemen. ran-Note: 3

Martin Zubimendi (ab der 99. Minute): Wird ebenfalls in der Verlängerung gebracht. ran-Note: 3

ARGENTINIEN

Emiliano Martínez Macht zunächst ein gutes Spiel, ist bei den Chancen der Spanier zur Stelle und ein sicherer Rückhalt. Zeigt später aber auch Unsicherheiten, die aber keine Folgen haben. Hinten raus wieder stark. ran-Note: 2

Gonzalo Montiel Ist auf rechts unter anderem gegen Cucurellas Vorstöße gefordert. Hat damit seine Probleme und selbst keine großen Gelegenheiten, sich vorne einzuschalten. Geht in der 58. Minute runter. ran-Note: 4

Cristian Romero In der Innenverteidigung mit einem wechselhaften Auftritt. Hat gegen einen Gegner, der immer in Bewegung ist, viel zu tun und ist dabei fehlerbehaftet. ran-Note: 4

Lisandro Martinez Kassiert die erste Gelbe Karte des Spiels, muss wenig später verletzungsbedingt vom Platz (44.). Bis dahin ein ordentlicher Auftritt. Für ihn kommt Otamendi. ran-Note: 3

Nicolas Tagliafico Hat vor allem am Anfang seine Schwierigkeiten mit Yamal. Beißt sich dann aber in das Spiel und hat den Jungstar der Spanier immer besser im Griff. ran-Note: 3

Rodrigo de Paul Ist im Mittelfeld wie seine Nebenleute mit viel Drecksarbeit beschäftigt. Offensiv kommt von ihm wenig bis gar nichts, weil er die spanische Kreativität einbremsen muss. Muss 20 Minuten vor Schluss runter. ran-Note: 4

Alexis Mac Allister Aggressiv unterwegs, wie man ihn kennt. Hat aber alle Hände voll zu tun, um die freien Räume zuzustellen. Das setzt sich über das gesamte Spiel fort, weil Argentinien destruktiv bleibt und Spanien regelmäßig den Weg zum Tor sucht. ran-Note: 3

Enzo Fernandez Leistet sich immer wieder kleine Fehler. Muss gegen Spanier mit viel Ballbesitz entsprechend viel laufen. Übertreibt es später mit dem harten Einsteigen, weshalb er zurecht in der Nachspielzeit nach Foul gegen Cubarsi mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. ran-Note: 5

Nicolas González Der Ex-Stuttgarter unterstützt Tagliafico im Spiel gegen Yamal, und macht das auch ganz gut. Sein offensives Spiel fällt im Vergleich dazu aber deutlich ab. Bleibt in der Pause in der Kabine. ran-Note: 4

Quelle: Imago Bild: Eibner

Lionel Messi (Argentinien) Findet nur schwerfällig ins Spiel, ist kaum zu sehen, kann damit auch seine Mitspieler nicht in Szene setzen. Und es ist einfach nicht sein Tag. Das Spiel läuft über sehr weite Strecken an ihm vorbei. Er findet keine Lösungen, hat keine Ideen, keine Bindung zum Spiel, das nur auf Defensive ausgerichtet ist. Ein trauriges Finale für ihn. ran-Note: 5

Julian Alvarez Findet kaum bis gar nicht statt. Und das von der ersten bis zur 102. Minute. Dann wird er erlöst und darf vom Platz. Es ist auch nicht sein Tag, nicht sein Spiel. ran-Note: 5

Nicolas Otamendi (ab der 44. Minute): Ersetzt Martinez positionsgetreu. Ist von Anfang an viel beschäftigt. Hilft tatkräftig dabei mit, dass es die Albiceleste in die Verlängerung schafft. Zu mehr reicht es dann aber nicht. ran-Note: 3

Leandro Paredes (ab der 46. Minute): Kommt nach der Halbzeit für González für noch etwas mehr Kampfgeist auf links. Braucht dann auch nur sechs Minuten für eine Gelbe Karte. Hält sich danach schadlos, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern. ran-Note: 4

Nahuel Molina (ab der 58. Minute): Kommt nach gut einer Stunde für Montiel. Hält sich in der Abwehrarbeit schadlos, bis er in der 106. Minute das entscheidende Kopfballduell mit Williams verliert und so das 0:1 durch Torres ermöglicht. ran-Note: 5

Facundo Medina (ab der 70. Minute): Der Innenverteidiger kommt in der 70. Minute auf den Platz. Reiht sich ein in die auf die Defensive konzentrierte Ausrichtung und ist dementsprechend gefordert. Macht das ordentlich. ran-Note: 3

Giuliano Simeone (ab der 71. Minute): Wie der Rest der Mannschaft auch bissig in den Zweikämpfen. Seine offensiven Aktionen sind vielversprechend, aber nicht genau genug. Auch in der Verlängerung nicht, als er den Ausgleich auf dem Fuß hat und vergibt. ran-Note: 4