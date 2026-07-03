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WM 2026: Pressestimmen zum Aus von Julian Nagelsmann - "Schon das nächste Opfer"

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Kemmes Lobeshymne zu Modric

Videoclip • 01:18 Min

Nach dem überraschenden Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay ist Julian Nagelsmann nicht mehr länger Bundestrainer. Der DFB selbst hat bereits angekündigt, dass der Verband nun das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. So reagiert die internationale Presse auf den Personalwechsel.

Julian Nagelsmann ist nach dem deutschen WM-Debakel als Bundestrainer zurückgetreten. In der internationalen Presse wird schon auf den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp geblickt.

Das sind die Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus und Klopp als möglichem Ersatz:

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England

Mirror: "JUR THE MAN! Klopp signalisiert Deutschland die Bereitschaft, Bundestrainer zu werden, nachdem der DFB Gespräche und die Nagelsmann-Entlassung bestätigt."

Telegraph: "Jürgen Klopp wird nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche mit dem DFB führen. Der Cheftrainer tritt nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay zurück; der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Job zu übernehmen."

Frankreich

Le Parisien: "Das Ende für Julian Nagelsmann, Gespräche mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der WM steht Deutschland vor einer Revolution."

Kanada

Sportsnet: "Nagelsmann ist der jüngste in einer Reihe namhafter Trainer, die nach einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft ihren Posten verlassen müssen."

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Spanien

Marca: "Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert."

AS: "Nagelsmann tritt zurück. Nach dem desaströsen Abschneiden der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ändert der deutsche Trainer seine Meinung und tritt freiwillig zurück."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen."

Corriere dello Sport: "Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt."

Auch interessant: WM 2026: Vorteil Paraguay? Frankreich erwartet eine Hitzeschlacht - Newsticker

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