ran Fußball WM 2026: Kemmes Lobeshymne zu Modric Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Nach dem überraschenden Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay ist Julian Nagelsmann nicht mehr länger Bundestrainer. Der DFB selbst hat bereits angekündigt, dass der Verband nun das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. So reagiert die internationale Presse auf den Personalwechsel.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 08:35 • Motorsport Formel E: Monaco E-Prix im Livestream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 08:35 • Motorsport Formel E: Monaco E-Prix im Livestream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 09:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 09:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:10 • Motorsport PSCCD: Norisring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:10 • Motorsport PSCCD: Norisring, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

England Mirror: "JUR THE MAN! Klopp signalisiert Deutschland die Bereitschaft, Bundestrainer zu werden, nachdem der DFB Gespräche und die Nagelsmann-Entlassung bestätigt." Telegraph: "Jürgen Klopp wird nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche mit dem DFB führen. Der Cheftrainer tritt nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay zurück; der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Job zu übernehmen."

Frankreich Le Parisien: "Das Ende für Julian Nagelsmann, Gespräche mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der WM steht Deutschland vor einer Revolution."

Kanada Sportsnet: "Nagelsmann ist der jüngste in einer Reihe namhafter Trainer, die nach einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft ihren Posten verlassen müssen."

- Anzeige -

- Anzeige -

Spanien Marca: "Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert." AS: "Nagelsmann tritt zurück. Nach dem desaströsen Abschneiden der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ändert der deutsche Trainer seine Meinung und tritt freiwillig zurück."