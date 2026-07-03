Fußball WM
WM 2026: Pressestimmen zum Aus von Julian Nagelsmann - "Schon das nächste Opfer"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Kemmes Lobeshymne zu Modric
Videoclip • 01:18 Min
Nach dem überraschenden Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay ist Julian Nagelsmann nicht mehr länger Bundestrainer. Der DFB selbst hat bereits angekündigt, dass der Verband nun das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. So reagiert die internationale Presse auf den Personalwechsel.
Julian Nagelsmann ist nach dem deutschen WM-Debakel als Bundestrainer zurückgetreten. In der internationalen Presse wird schon auf den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp geblickt.
DFB-Team: Julian Nagelsmann ist nicht verbrannt - aber er sollte sich ein Beispiel an Jupp Heynckes nehmen - Kommentar
Das sind die Pressestimmen zum Nagelsmann-Aus und Klopp als möglichem Ersatz:
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 Min
England
Mirror: "JUR THE MAN! Klopp signalisiert Deutschland die Bereitschaft, Bundestrainer zu werden, nachdem der DFB Gespräche und die Nagelsmann-Entlassung bestätigt."
Telegraph: "Jürgen Klopp wird nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche mit dem DFB führen. Der Cheftrainer tritt nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay zurück; der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Job zu übernehmen."
Frankreich
Le Parisien: "Das Ende für Julian Nagelsmann, Gespräche mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der WM steht Deutschland vor einer Revolution."
Kanada
Sportsnet: "Nagelsmann ist der jüngste in einer Reihe namhafter Trainer, die nach einem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft ihren Posten verlassen müssen."
Aktuelle WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Kemmes Lobeshymne zu Modric
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball
WM 2026: So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann
Videoclip • 01:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Spanien schlägt tapferen ÖFB! Netz zieht über DFB-Team her
Videoclip • 02:11 Min
Spanien
Marca: "Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert."
AS: "Nagelsmann tritt zurück. Nach dem desaströsen Abschneiden der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ändert der deutsche Trainer seine Meinung und tritt freiwillig zurück."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen."
Corriere dello Sport: "Das deutsche WM-Fiasko hat das Ende der Ära Nagelsmann besiegelt."
Auch interessant: WM 2026: Vorteil Paraguay? Frankreich erwartet eine Hitzeschlacht - Newsticker
Mehr WM-News
WM
WM 2026 heute live: Diese Spiele werden exklusiv auf MagentaTV übertragen - auch Achtelfinal-Partien bekannt
WM
WM 2026: Australien vs. Ägypten heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker
WM
WM 2026: Argentinien vs. Kap Verde heute Nacht live im TV, Stream und Liveticker
WM
WM 2026: Kolumbien vs. Ghana heute Nacht live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker
WM
Claudia Neumann - Wer ist die ZDF-Kommentatorin?
WM
WM 2026 heute live: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind beim ZDF und MagentaTV im Einsatz?