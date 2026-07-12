ran Fußball WM 2026: Mats Hummels mit Lobeshymnen über seinen Ex-Mitspieler Bellingham Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat mit einem Gastbeitrag für einen rassistischen Skandal vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich gesorgt.

Vor dem Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich bei der Fußball-WM hat der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy für Empörung in beiden Ländern gesorgt. In einem Gastbeitrag für das Online-Medium "El Debate" schrieb er, Frankreich verfüge über einen "Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen." WM: Darum zeigt sich Infantino offen für eine weitere Aufstockung auf 64 Teams Der Beitrag war bereits am Samstag abrufbar, bis Sonntag reagierten zahlreiche Politiker auf die Einlassungen Rajoys, der von 2011 bis 2018 für die konservative Volkspartei (PP) Spaniens Regierungschef war.

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Rajoy-Nachfolger Sanchez übt Kritik "Es gibt Menschen, die Zugehörigkeit immer noch am Nachnamen, am Geburtsort oder an der Hautfarbe messen. Andere messen sie an der Verbundenheit mit einem Land und dem Willen, zu ihm beizutragen", schrieb Rajoys Amtsnachfolger Pedro Sánchez am Sonntag bei X. Spaniens linker Ministerpräsident stellte weiter fest: "Spanien gehört denen, die es lieben und mit Leben erfüllen. Nicht denen, die es mit fremdenfeindlichen Äußerungen in Verruf bringen. Frankreich, wir sehen uns im Halbfinale. Möge der Bessere gewinnen und der Rassismus verlieren." Am Dienstag (ab 21.00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) spielen Frankreich und Spanien ihr WM-Halbfinale in Dallas. Auch aus der französischen Regierung gab es Reaktionen auf Rajoys Beitrag. Aurore Bergé, Beauftragte für die Bekämpfung von Diskriminierung, beklagte "wiederholte rassistische Entgleisungen".