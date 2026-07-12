Fußball
WM 2026: DFB-Landesverbände haben Bedenken wegen Klopp-Rolle bei Red Bull - Werbebotschafter keine Option?
Aktualisiert:von SID, ran.de
ran Fußball
WM 2026: "Bitte was?!" Klopps irre Mbappé-Privatjet-Story
Videoclip • 02:32 Min
Dass Jürgen Klopp der nächste Bundestrainer wird, ist nur noch Formsache. Bei den DFB-Landesverbänden gibt es noch Bedenken - wegen Klopps Rolle bei Red Bull. Doch ist alles halb so wild?
Jürgen Klopps Vertragsunterschrift als neuer Bundestrainer steht bevor - aber bei den DFB-Landesverbänden gibt es durchaus Bedenken. "SID"-Informationen zufolge wären mehrere Verbandspräsidenten nicht damit einverstanden, dass Klopp auch als Bundestrainer Markenbotschafter für Red Bull bleibt.
Allerdings berichteten "kicker" und "Sky" am Sonntagabend, dass es zu keiner Zeit die Strategie des Weltkonzerns gewesen sei, Klopp ablösefrei gehen zu lassen, wenn er dafür dem Unternehmen als Werbebotschafter erhalten bleiben dürfte.
Ebenso würden Ablösesummen nicht im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Dagehen sei es denkbar, dass Klopp "mit seiner Expertise hin und wieder der umfangreichen Sport-Welt des Konzerns zur Verfügung stehen darf", wenn der Job als Bundestrainer dies erlaube. Dabei gehe es um Bereiche, die Klopp in seiner Amtszeit maßgeblich angeschoben habe.
Die Lösung soll nun in der anstehenden Wochen gefunden werden, laut "kicker" wird sich die DFB-Spitze bereits am Dienstag mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff treffen. Im Rahmen des WM-Finales in den USA soll dann Ende der Woche ein Treffen Mintzlaffs mit Klopp folgen.
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport
Tour de France im Livestream: 10. Etappe
270 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport
Tour de France im Livestream: 10. Etappe
270 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
Jürgen Klopps Engagement bei Red Bull sorgt für Verwunderung
Zuvor war in verschiedenen Medienberichten zu lesen, Klopps Verbleib als Red-Bull-Markenbotschafter sei die präferierte Lösung, um bei der Auflösung von Klopps Vertrag als Fußballchef des Red-Bull-Imperiums (bis 2029) eine millionenschwere Ablöse zu sparen. Auch der Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit den Finanzen wird in den Landesverbänden teils sehr kritisch gesehen. Der DFB und Klopp haben in New York Einigkeit über "Eckpunkte eines potenziellen Vertrages" erzielt.
Uwe Döring sprach ausdrücklich als Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbandes (SHFV), nicht als Mitglied von DFB-Gremien. "Als Fußballfan und Mitglied des FC St. Pauli habe ich Klopps Engagement bei Red Bull nie verstanden, Geld kann es ja eigentlich nicht mehr sein", sagte Döring dem "SID": "Aber vielleicht liege ich da auch falsch, dieser ganze Irrsinn bei Trainergehältern und Abfindungen, die auch bei Nichtleistungen gezahlt werden, stößt mich nur noch ab. Hoffentlich wird die Schraube nicht überdreht, es wenden sich jetzt schon viele ab."
Für mehrere andere Landesverbandsbosse sind die Millionenabfindung für den zurückgetretenen Julian Nagelsmann und ein kolportiertes Jahresgehalt jenseits von sieben Millionen Euro für Klopp ebenfalls ein Ärgernis. Tenor: Nur, weil der DFB (auch durch den Nike-Deal ab 2027) wieder das Geld besitze, müsse er es ja nicht gleich "rausblasen".
Mehr WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Mats Hummels mit Lobeshymnen über seinen Ex-Mitspieler Bellingham
Videoclip • 02:05 Min
ran Fußball
WM 2026 - Norwegen-Trainer voller stolz: "Wir sind auf dem obersten Niveau"
Videoclip • 03:38 Min
ran Fußball
WM 2026 - Thomas Tuchel wird deutlich: "Hat nichts mit Mentalität zu tun"
Videoclip • 02:17 Min
ran Fußball
WM 2026: Gregor Kobel trotz Ausscheiden der Schweiz "stolz auf die Mannschaft"
Videoclip • 01:45 Min
ran Fußball
WM 2026: Fans sauer nach Schweiz-Niederlage - "FIFA missbraucht den VAR"
Videoclip • 01:38 Min
ran Fußball
WM 2026 - Fans schießen gegen England: "Unverdientester Halbfinalist"
Videoclip • 02:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Matchwinner Merino jetzt "beliebtester Mann Spaniens"?
Videoclip • 01:37 Min
ran Fußball
WM 2026 - Zlatan Ibrahimovic crasht Klopp-Interview: "Deutsche Maschine"
Videoclip • 01:14 Min
ran Fußball
WM 2026: Finale wird zum Mega-Spektakel! Erste Halbzeitshow mit Weltstars
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Kylian Mbappé gibt Verletzungs-Update und sendet Titelansage
Videoclip • 01:30 Min
ran Fußball
WM 2026: Didier Deschamps und Frankreich "greifen nach den Sternen"
Videoclip • 02:06 Min
ran Fußball
WM 2026: "Eindeutig gekauft" – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück
Videoclip • 03:14 Min
Jürgen Klopp: Sorgen wegen Unabhängigkeit
Zudem seien derartige Summen an der Basis "äußerst schwer" zu vermitteln. Zu hören war aber auch: "Trainer aus dem allerobersten Regal kosten halt viel Geld." Und Klopp sei der "geeignete Mann", es gebe keine wirkliche Alternative.
Sorgen hingegen wurden bezüglich Klopps Unabhängigkeit geäußert. Was, wenn der neue Bundestrainer plötzlich fünf Spieler von RB Leipzig beruft? Diese "zu enge Verzahnung", wie es ein Funktionär benannte, hatte bereits der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger in der FAS als "völliges No-Go" bezeichnet. Sprecher Thomas Kessen vom Fan-Verband "Unsere Kurve" sah in einer fortgesetzten Werbe-Rolle im SID-Gespräch "einen Kniefall vor dem Kapital".
Klopps Vertragsauflösung mit Red Bull ist das letzte Hindernis vor einer Unterschrift beim DFB. Dann muss der Vertrag noch durch die Gremien.
Weitere Fußball-News
Vespa-Unfall: Terodde muss Kreisliga-Karriere verschieben
WM
"Rassismus": Ex-Ministerpräsident sorgt für Ärger in Frankreich und Spanien
WM
Gewinner und Verlierer des Viertelfinals: Kone hui, Embolo pfui
WM
WM 2026: Von Shakira bis Helene Fischer - diese Stars liefern die WM-Songs
WM
WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Alle Infos über die Auftritte von Shakira, Madonna, BTS und Justin Bieber
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker - Hier laufen die Halbfinals der WM