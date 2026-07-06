ran Fußball WM 2026: "Nur noch Mafia" - Fans entsetzt nach Balogun-Entscheidung Videoclip • 01:41 Min Link kopieren Teilen

Die FIFA hat bei der WM für eine überraschende Wende gesorgt und die Sperre gegen US-Stürmerstar Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump habe laut US-Medienberichten mit einem Anruf bei Gianni Infantino den Anstoß zur Begnadigung gegeben.

Selbst Donald Trump zeigte sich dankbar. "Danke an die FIFA dafür, das Richtige zu tun und eine große Ungerechtigkeit rückgängig zu machen!", schrieb der US-Präsident nach der Kehrtwende des Weltverbands auf seiner Plattform Truth Social. Die USA haben ihren Hoffnungsträger zurück: Stürmer Folarin Balogun steht der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino im WM-Achtelfinale gegen Belgien in der Nacht auf Dienstag (ab 02:00 Uhr im Joyn-Livestream) in Seattle doch zur Verfügung. DFB-Team: Auf diese Spieler könnte Jürgen Klopp bei den nächsten Länderspielen setzen Baloguns Rote Karte aus dem Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina wurde von der FIFA aufgehoben, seine Sperre auf Bewährung ausgesetzt - die Erwartungen in einem plötzlich fußballbegeisterten Land steigen endgültig ins Unermessliche.

Medien-Bericht: Trump-Anruf bei Gianni Infantino am Mittwoch Wie die New York Times und die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ungenannte Quellen berichten, rief das Staatsoberhaupt nach dem Spiel am vergangenen Mittwoch persönlich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino an, um eine Überprüfung der Roten Karte für Balogun zu bitten. Entrüstet zeigte sich auch Nicholas McGeehan von der Organisation FairSquare, die Beschwerde gegen Infantino bei der FIFA-Ethikkommission eingereicht hat, gegenüber dem SID: "Die Regeln wurden eindeutig in einer Weise gebrochen, die den politischen Interessen des US-Präsidenten zugutekommt", erklärte McGeehan. Die Frage sei, "welche Rolle der FIFA-Präsident dabei gespielt hat. Nationale Verbände und Politiker sollten Antworten von der FIFA fordern. Wenn das Gastgeberland seinen politischen Einfluss auf den FIFA-Präsidenten genutzt hat, um einen unfairen Vorteil zu erschaffen, wäre das ein skandalöser Verstoß gegen die Regeln und eine Manipulation des Wettbewerbs."

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US-Spieler dachten zuerst an schlechten Witz Denn wenn die USA etwas hätte aufhalten können auf ihrer Traumreise bei der Heim-WM, so schien die Meinung einer ganzen Nation, dann das Fehlen von Balogun. Des dreifachen Torschützen, des Antreibers, des Kreativposten. Doch so weit wird es nicht kommen - dabei schienen die Regeln klar. Balogun und seine Mitspieler erfuhren von der spektakulären Wende am Sonntagvormittag Ortszeit im Bus auf dem Weg zum Training auf dem Campus der University of Washington - und dachten erst an einen schlechten Witz. "Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es wahr ist oder nicht. Ich denke, jeder weiß, wie das mit KI ist", berichtete Abwehrchef Chris Richards. "Am Ende haben wir es über Social Media herausgefunden. Es war cool, die Bestätigung zu bekommen, dass es stimmt", sagte Verteidiger Chris Richards.

Mauricio Pochettino spricht von "fantastischer Entscheidung" US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat währenddessen mit großer Zufriedenheit auf die aufgehobene Sperre von Stürmer Folarin Balogun reagiert. Es sei eine "fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fußball", sagte der Argentinier. Er selbst sei in die Bemühungen "nicht involviert" gewesen, bekräftigte Pochettino, der von einem "normalen Prozess" sprach. "Der Verband arbeitet daran, unsere Situation zu verteidigen. Ich war darauf konzentriert, die Mannschaft auf Belgien vorzubereiten". Von der Entscheidung würden nun auch andere Mannschaften profitieren. "Wenn im nächsten Spiel etwas Unfaireres passiert, hat man die Möglichkeit hinzugehen und die Entscheidung rückgängig machen zu lassen", meinte Pochettino. Seine Mannschaft sei durch Baloguns Abwesenheit in der Schlussphase gegen Bosnien-Herzegowina nach dem laut ihm "komplett unfairen" Platzverweis jedenfalls "genug bestraft" worden. Man müsse "feiern, dass entschieden wurde, uns nicht weiter zu bestrafen, und jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel."

Belgien prüft "alle Optionen" - FIFA-Regularien eigentlich klar "Offensichtlich gibt uns das einen Schub", sagte auch US-Star Christian Pulisic. Baloguns Reaktion sei "lit" gewesen, also begeistert, ergänzte Richards lachend. Der US-Verband ließ wissen, er habe die Entscheidung "akzeptiert" und sei "zufrieden" damit. "Unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt nun dem Achtelfinalspiel gegen Belgien in Seattle, und wir freuen uns auf die weitere Unterstützung unserer großartigen Fans", hieß es danach in einer Erklärung. Laut FIFA-Regularien führt eine Rote Karte eigentlich automatisch zu einer Sperre von mindestens einem Spiel. Ein Einspruch, so hieß es nach dem Spiel der USA gegen Bosnien-Herzegowina, sei nicht möglich. Belgiens Fußballverband (RBFA) will daher gegen die aufgehobene Sperre vorgehen. Die RBFA prüfe "derzeit alle möglichen Optionen", hieß es in einer Stellungsnahme bei Instagram. Die Belgier verweisen vor allem auf Artikel 66.4 des FIFA-Disziplinarkatalogs, der eine Kehrtwende wie im Fall Balogun eigentlich verhindert. Die RBFA reagierte "erstaunt" auf die Entscheidung und stützte sich auf den Artikel 66.4, der besagt, dass eine Rote Karte automatisch zu einer Sperre für das nächste Spiel führt. Der belgische Verband verwies zudem auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in der auf diese Regel hingewiesen worden sei.

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