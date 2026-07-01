ran Fußball WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Harry Kane schießt England ins Achtelfinale der WM 2026 – und zeigt, warum er den Ballon d'Or gewinnen muss.

"Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich so tatsächlich noch nie gesehen", zeigte sich Jürgen Klopp nach dem 2:1-Sieg von England gegen die DR Kongo überrascht. Es ist wohl fair zu erwähnen, dass Klopp in seiner Karriere schon einiges gesehen hat. Kane aber überrascht selbst ihn immer wieder. Es waren nicht nur die beiden Tore, die er erzielt hat und die am Ende dafür sorgten, dass die "Three Lions" einen Rückstand gedreht haben. In der sehr schwierigen Anfangsphase, als er selbst offensiv noch kein Faktor war, verteidigte der Star des FC Bayern mit am und im eigenen Strafraum. Als England zunehmend besser ins Spiel fand, war er als Spielgestalter im Mittelfeld beteiligt. Und als die entscheidenden Situationen kamen, war er mit der wichtigsten Aufgabe eines Stürmers zur Stelle: Er machte zwei anspruchsvolle Tore. Den ersten Treffer erzielt er per Kopf. Nur scheinbar einfach. Wie er sich bewegt, wie er exakt die Position findet, aus der er ihn perfekt in Richtung Tor bringen kann – Weltklasse. Das zweite Tor ist dann auch für jeden sichtbar herausragend. Die Art und Weise, wie sich Kane orientiert, den Ball in den richtigen Raum legt, um dann eine Rakete ins Netz zu feuern, die für jeden Keeper unhaltbar wäre, all das lässt einen selbst auf diesem Niveau noch fassungslos zurück.

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Kane: Selbstlos und auf Augenhöhe Kane macht alles. Und sei darüber noch "ein herausragender Typ", erzählte Klopp von einem längeren Gespräch mit dem Stürmer. Beim FC Bayern lernte man das ebenfalls relativ schnell. In einem Team voller Top-Spieler ragt er nochmal heraus. Vom ersten Moment an strahlte er ein Selbstverständnis aus, das auf seine Mitspieler wirkt. Im modernen Sprachgebrauch wird häufig das Wort "Aura" verwendet. Schlägt man das im Lexikon nach, muss eigentlich Kanes Name dort auftauchen. Und vielleicht ist es gerade der selbstlose Aspekt seines Spiels, der ihn jetzt schon zu einer Legende macht. Dass er am eigenen Strafraum mitackert, um ein schwieriges Spiel mit umzudrehen. Dass er nicht jeden Abschluss nimmt und seine Mitspieler sucht. Dass er sich immer auf Augenhöhe mit ihnen präsentiert, obwohl er sie rein sportlich alle überstrahlt. Als er nach dem Spiel im Kreis mit den Engländern eine Ansprache hielt, sagte er nach eigener Aussage, dass man diesen 2:1-Sieg gegen die DR Kongo feiern müsse wie einen ganz großen Sieg. Egal, ob alle von einer Pflichtaufgabe sprechen.

Harry Kane hat den Ballon d'Or verdient Ende Oktober findet die Verleihung des Ballon d'Or statt. Ausgerechnet in diesem Jahr erstmals nicht in Paris, sondern in London – dem Geburtsort von Kane. Es gäbe zahlreiche weiche Faktoren, die bei so einer Verleihung immer auch eine Rolle spielen, die für ihn sprechen. Viel wichtiger aber: Auch die meisten harten Faktoren sprechen für Kane. Natürlich gibt es Michael Olise, der gerade eine herausragende WM spielt, oder Kylian Mbappe oder Ousmane Demebele oder Lionel Messi. Aber keiner von ihnen hat so konstant diesen immensen Einfluss auf seine Mannschaften und agiert dauerhaft auf diesem Niveau. Kane steht in der gesamten Saison jetzt bei 72 Treffern. Das ist besser als die beste Saison, die Cristiano Ronaldo jemals gespielt hat (69 Tore). Nur Lionel Messi gelangen in diesem Jahrhundert mehr, als er 2011/12 unglaubliche 82 Tore verbuchte.

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Ballon d'Or geht nicht immer an den besten Spieler Klar ist auch: Dieser Award geht nicht an den besten Spieler des Planeten. Dann gäbe es keine Alternative zu Kane. Jetzt schon. Der Award geht an den, dessen Umfeld die beste Lobbyarbeit macht. Hier mag der Engländer Nachteile haben. Zu bodenständig, zu wenig Inszenierung, zu sehr fokussiert auf den Fußball. Aber exakt das ist es, was ihm zum verdientesten Sieger seit vielen Jahren machen würde. Es ist ein Genuss, diese pure Urgewalt, diesen unglaublich kompletten Fußballer und diesen zumindest in der Außenwirkung sympathischen Menschen auf dem Höhepunkt seines Schaffens zu erleben. Sollte England den WM-Titel holen, wird wohl der zuletzt außergewöhnliche Zufall eintreffen, dass der beste Spieler auch tatsächlich den Award für den besten Spieler der Welt bekommt. Vermutlich dürfte Kane ohnehin der einzige Star auf diesem Level sein, bei dem solche Veranstaltungen eher Nebensache sind. Was ihn nur noch sympathischer macht.

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