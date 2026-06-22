WM 2026: Schamane will Harry Kane vom FC Bayern vor England-Spiel verfluchen

ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Für das Duell zwischen Ghana und England könnten die Afrikaner auf die Unterstützung eines Schamanen bauen, der Bayern-Stürmer Harry Kane verfluchen will.

Ein Schamane hat vor dem WM-Duell zwischen Ghana und England am Dienstag (22 Uhr live auf Joyn) angekündigt, Bayern-Stürmer Harry Kane zu verfluchen. "Ich arbeite an Harry Kane. Ich habe schon früher gezeigt, was ich kann, also weiß ich, was ich tun muss, um ihn zu stoppen", sagte Nana Kwaku Bonsam dem "Daily Star". 13 mögliche Gegner des DFB! Das ist Deutschlands Weg ins Finale Dabei wünsche er Kane keine schwere Verletzung, "es soll nur gerade genug sein, um ihn gegen mein Land zu stoppen. Ich werde meine Arbeit so verrichten, dass es Ghana hilft", führte der selbsterklärte Schamane aus.

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