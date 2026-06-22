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WM 2026: Schamane will Harry Kane vom FC Bayern vor England-Spiel verfluchen
Veröffentlicht:von ran.de
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Für das Duell zwischen Ghana und England könnten die Afrikaner auf die Unterstützung eines Schamanen bauen, der Bayern-Stürmer Harry Kane verfluchen will.
Ein Schamane hat vor dem WM-Duell zwischen Ghana und England am Dienstag (22 Uhr live auf Joyn) angekündigt, Bayern-Stürmer Harry Kane zu verfluchen.
"Ich arbeite an Harry Kane. Ich habe schon früher gezeigt, was ich kann, also weiß ich, was ich tun muss, um ihn zu stoppen", sagte Nana Kwaku Bonsam dem "Daily Star".
Dabei wünsche er Kane keine schwere Verletzung, "es soll nur gerade genug sein, um ihn gegen mein Land zu stoppen. Ich werde meine Arbeit so verrichten, dass es Ghana hilft", führte der selbsterklärte Schamane aus.
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Harry Kane: Droht ihm dasselbe Schicksal wie Cristiano Ronaldo?
Berühmtheit erlangte der Ghanaer schon bei der WM 2014, als er Cristiano Ronaldo über Monate "verfluchte" und dieser am Ende tatsächlich das Duell gegen Ghana verpasste. Portugal gewann allerdings auch ohne CR7 damals in der Gruppenphase mit 2:1.
Ähnliches will er jetzt auch mit Englands Kapitän Harry Kane erreichen, der nach seinem Doppelpack beim Auftaktspiel gegen Kroatien (4:2) nur noch einen Treffer davon entfernt ist, Gary Lineker als besten englischen WM-Torjäger abzulösen.
Für den FC Bayern kam Kane in dieser Saison in 51 Spielen auf unglaubliche 61 Tore, für England traf er in seinen bisherigen 115 Einsätzen satte 81 Mal.
Wie England gelang auch Ghana mit dem 1:0-Sieg gegen Panama ein erfolgreicher Start in die WM, ein Sieg im direkten Duell würde für beide Teams daher sicher den vorzeitigen Gruppensieg bedeuten.
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