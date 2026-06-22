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WM 2026: Spielt Kylian Mbappe heute vs. Irak? Frankreichs voraussichtliche Aufstellung

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 05:01 Min

Für die Équipe Tricolore steht heute das zweite Gruppenspiel an. Fans stellen sich vor dem Kracher gegen den Irak vor allem eine Frage: Spielt Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an? ran blickt auf die aktuelle Frankreich-Aufstellung und alle News zum Stürmerstar.

Heute Abend steht für die Équipe Tricolore das zweite Gruppenspiel bei der FIFA WM 2026 an. Nach dem Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) trifft Frankreich im Lincoln Financial Field auf den Außenseiter Irak. ran blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Franzosen, den Fitnesszustand von Superstar Kylian Mbappé und alle wichtigen Infos zur Partie.

Spielt Kylian Mbappé heute gegen Irak?

Ja – Mbappé ist fit und wird in der Startelf erwartet. Der Kapitän hat nach dem starken Auftritt gegen Senegal keine Probleme und soll erneut eine zentrale Rolle einnehmen. Trainer Didier Deschamps wird auf die Torgefahr und Dynamik des Real-Madrid-Stars nicht verzichten wollen.

Mbappé hat im Auftaktspiel mit einem Doppelpack bereits gezeigt, warum er zu den Top-Anwärtern auf den Torschützenkönig zählt. Zum WM-Rekord von Miroslav Klose fehlen dem Stürmerstar noch zwei Tore.

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Aufstellung Frankreich heute? So könnten die Franzosen vs. Irak spielen

Didier Deschamps kann weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Die Defensive um William Saliba ist stabil, und im Angriff gibt es hochkarätige Optionen.

So könnte die Startelf der Franzosen heute aussehen:

  • Tor: Mike Maignan

  • Abwehr: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández

  • Mittelfeld: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

  • Angriff: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé, Desiré Doué

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