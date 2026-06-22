Fußball-WM
WM 2026: Verletzung von Nico Schlotterbeck im DFB-Team - das sind die Alternativen für Julian Nagelsmann
Aktualisiert:von Franziska Wendler
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Nico Schlotterbeck hat sich das Innenband im linken Sprunggelenk gerissen. So könnte Julian Nagelsmann nun die Abwehr umbauen.
Es ging einfach nicht mehr.
Im zweiten WM-Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste knickte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck bereits in der 13. Minute um. Bis zur Halbzeit biss der Dortmunder auf die Zähne, spielte und dirigierte an der Seite von Kollege Jonathan Tah.
Dann allerdings war Schluss. Schlotterbeck blieb in der Kabine, stattdessen schickte Bundestrainer Julian Nagelsmann Antonio Rüdiger auf das Feld.
Dass es sich bei der Verletzung des 26-Jährigen wohl nicht nur um eine Kleinigkeit handeln würde, machte eine anschließende Aussage des Cheftrainers deutlich. "Es sieht nicht gut aus – leider", konstatierte er.
Eine MRT-Untersuchung brachte nun Gewissheit. Der aktuell wohl formstärkste deutsche Innenverteidiger hat sich laut DFB-Mitteilung vom Montagmittag eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.
Er wird demnach mehrere Monate ausfallen, was Medienberichte über einen Innenbandriss bestätigen dürfte.
Kein Linksfuß und keine Routine mehr
Ein schwerer Schlag für die deutsche Nationalmannschaft, die nun mit einem Innenverteidiger weniger auskommen muss.
"Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau", sagte Nagelsmann und fügte bedauernd hinzu: "Es hätte seine WM werden können."
Der Ausfall wirkt sich gleich in mehrerer Hinsicht auf das DFB-Team aus. Zunächste einmal ist das eingespielte Innenverteidiger-Duo Schlotterbeck/Tah damit hinfällig. Nagelsmann ist gezwungen, auf eine weniger routinierte Spielerkombination zurückzugreifen.
Besonders schwierig in diesem Zusammenhang: Von den fünf Innenverteidigern im DFB-Kader ist nur Schlotterbeck Linksfuß. Tah, Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw sind jeweils Rechtsfuß.
Kommende WM-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:20 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 22:20 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball
WM 2026 live: England - Ghana im Stream
185 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball
WM 2026 live: England - Ghana im Stream
185 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream
110 MinBald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream
110 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 MinBald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball
WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream
145 MinBald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball
WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream
145 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
120 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
120 Min
Rüdiger erster Nachrücker - Tah muss nach links
Erster Nachrücker ist Rüdiger, der schon bei der Heim-EM 2024 zusammen mit Tah die Innenverteidigung bildete. Backup wird dahinter nun Schlotterbecks BVB-Teamkollege Anton sein.
"Es hat sich nicht viel verändert. Ich muss für alle Szenarien bereit sein - und ich bin bereit", sagte Rüdiger gewohnt selbstbewusst nach seinem 45-minütigen Auftritt gegen die Elfenbeinküste.
Als Schlotterbeck nach der Halbzeitpause nicht mehr wiederkam, rückte der Star voin Real Madrid auf die rechte Seite.
Tah musste daher in den halblinken Raum weichen. Für den Abwehrchef eine alles andere als optimale Situation, die ihn in der Spieleröffnung hemmt.
Taktisches Mittel fällt weg
Neben seinen Aufgaben in der Verteidigung sorgt Schlotterbeck regelmäßig mit Diagonalbällen in Richtung rechtes Mittelfeld für Aufsehen. Die weiten Flugbälle sind inzwischen eine der Spezialitäten des Dortmunders.
Mit seinem Ausfall fehlt auch dem DFB-Team dieses taktische Mittel in der Spieleröffnung, kommen die anderen drei Alternativen doch mehr über die Zweikämpfe.
"Wir sind es gewöhnt, dass Schlotterbeck ins Mittelfeld rein dribbelt und dann auf links oder den Diagonalball spielt. Das ist ein wichtiges Element des Spiels. Diesen Diagonalball können wir aber ohne ihn nicht mehr spielen", sagte Jürgen Klopp bei "Magenta TV".
Rüdiger habe es nach seinem Kaltstart gegen die Elfenbeinküste "wirklich gut gemacht". Er sei "erfahren genug" und habe "seit Jahren auf allerhöchstem Niveau gespielt". Doch einen "linken Fuß" könne man ihm halt nicht ankleben.
"Wenn wir die Seite wechseln wollen, müssen wir das jetzt mit Pässen machen. Wir brauchen also jetzt mindestens einen Pass mehr", folgerte Klopp.
Zwar kann Bayern-Star Tah derartige Bälle auch spielen, von der ungeliebten linken Seite aus sind diese allerdings weniger präzise.
Mehr WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Jürgen Klopp schwärmt von Messi und freut sich "wie ein kleines Kind"
Videoclip • 05:01 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegen-Fans nehmen den Time Square ein
Videoclip • 02:11 Min
ran Fußball
WM 2026: Rekordspieler mit 40 - keine Seltenheit bei dieser WM
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Von der 3. Liga über die Champions League zum WM-Märchen mit Kap Verde
Videoclip • 01:27 Min
ran Fußball
WM 2026: So wurde das DFB-Team zurück im Camp empfangen
Videoclip • 41 Sek
ran Fußball
WM 2026: Weg der DFB-Elf ist vorgezeichnet - keine Angst vor Frankreich
Videoclip • 01:23 Min
ran Fußball
WM 2026 - Schlotterbeck-Verletzung: "gutes Zeichen, ich bin großer Hoffnung"
Videoclip • 02:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark
Videoclip • 01:04 Min
ran Fußball
WM 2026: Wirtz und Havertz? Hier sieht Klopp Probleme
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball
WM 2026: Undav in der Startelf? Klopp sieht "keinen Grund"
Videoclip • 03:49 Min
ran Fußball
WM 2026: Unterschriften von Legenden! Hier kommt der DFB-Golf
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026 - Kimmich über Undav: " Für mich das entscheidende..."
Videoclip • 03:59 Min
Zweikampf-Hilfe für Kimmich
Der Ausfall von Schlotterbeck – und die damit verbundenen Einsätze für Rüdiger – könnten sich für Kapitän Joshua Kimmich aber durchaus auch positiv auswirken.
Der für seine resolute Zweikampfführung bekannte Real-Profi könnte Kimmich auf der rechten Seite vor allem gegen stärkere Gegner wie beispielsweise Yan Diomande im Spiel gegen die Elfenbeinküste mit seinem körperlichen Einsatz helfen.
Gleiches gilt, sollten im weiteren Turnierverlauf Spieler wie Vinicius Jr., Michael Olise, etc. warten.
Rüdiger bei seiner dritten WM doch noch mit Hauptrolle
So kommt Rüdiger also doch noch zu weiteren WM-Auftritten, nachdem er sich mit seiner neuen Rolle bei seiner dritten Teilnahme schon abgefunden hatte. "Jeder hat seine Zeit, jetzt ist deren Zeit. Sei den Jungs gegönnt. Ich kann nur unterstützen", erklärte Rüdiger trotz seiner 84 Länderspiele.
Seine "Erben" überschüttete Rüdiger mit Lob. Auch wenn er einräumte, dass es nicht einfach sei, "auf der Bank zu sein". Tah, sagt Rüdiger über den neuen Abwehrboss, "stellt einfach was dar", allein von der Physis her. Und Schlotterbeck habe "einen linken Fuß aus Gold".
Von Nagelsmann erhält Rüdiger volle Rückendeckung. "Es ist nicht leicht, in so ein Spiel reinzukommen. Je länger es dauerte, desto offener wurde das Feld. Wenn du nicht den Spielrhythmus hast, musst du es erstmal so gut machen", lobte der Bundestrainer seinen Schlotterbeck-Ersatz.
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: Schlotterbeck-Aus - Darf Deutschland jetzt einen Spieler nachnominieren?
WM
DFB bestätigt Horror-Diagnose bei Nico Schlotterbeck
WM
WM 2026: "Ist das nicht...?!" - Norwegen-Trikots machen Probleme
WM
WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV heute live und exklusiv im TV & Livestream
WM
Wie CR7 damals: Schamane will Kane verfluchen
WM
WM 2026: Spielt Kylian Mbappe heute vs. Irak?