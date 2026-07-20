Eine Schiedsrichter sorgte beim Medaillen-Foto nach dem WM-Finale für eine kuriose Szene und Lacher im Netz.

Nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung von Spanien über Argentinien im WM-Finale kam es zu einigen denkwürdigen Szenen.

Neben dem Eklat um Leandro Paredes sorgte auch die Schiedsrichter-Crew für eine kuriose Szene bei der Titelzeremonie.

Das Gespann um Haupt-Schiedsrichter Slavko Vincic, seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic, den vierten Offizielle Adham Makhadmeh sowie Ersatz-Schiedsrichterassistent Mohammad Mustafa Al-Khalaf erhielt ebenfalls die obligatorischen Medaillen für ihre Teilnahme am Endspiel.

Beim Erinnerungsfoto sorgte der Jordanier Al-Khalaf dann für einen Lacher, als er sich auf die Zehenspitzen stellte, um etwas größer neben seinen deutlich höher gewachsenen Kollegen zu wirken.