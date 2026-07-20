WM
WM 2026: Schiedsrichter steht bei Medaillen-Foto nach Finale auf Zehenspitzen
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Pedris Vater-Sohn-Tradition nach einem Sieg
Videoclip • 01:04 Min
Eine Schiedsrichter sorgte beim Medaillen-Foto nach dem WM-Finale für eine kuriose Szene und Lacher im Netz.
Nach dem 1:0-Sieg nach Verlängerung von Spanien über Argentinien im WM-Finale kam es zu einigen denkwürdigen Szenen.
Neben dem Eklat um Leandro Paredes sorgte auch die Schiedsrichter-Crew für eine kuriose Szene bei der Titelzeremonie.
Das Gespann um Haupt-Schiedsrichter Slavko Vincic, seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic, den vierten Offizielle Adham Makhadmeh sowie Ersatz-Schiedsrichterassistent Mohammad Mustafa Al-Khalaf erhielt ebenfalls die obligatorischen Medaillen für ihre Teilnahme am Endspiel.
Beim Erinnerungsfoto sorgte der Jordanier Al-Khalaf dann für einen Lacher, als er sich auf die Zehenspitzen stellte, um etwas größer neben seinen deutlich höher gewachsenen Kollegen zu wirken.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
In den sozialen Medien sorgte der Schnappschuss für reichlich Belustigung.
Nicht mit auf dem Foto war das VAR-Team mit dem Deutschen Bastian Dankert und seinen Assistenten Nicolas Gallo und Khamis Al-Marri.
Auch interessant: Paredes-Eklat: Das war der Auslöser
Mehr WM-Videos
WM
TV-Kommentator veräppelt Infantino: Trumps "Lakai"
WM
"Drake-Fluch": Rapper verliert im Finale Millionen
WM
Schwere Krawalle bei WM-Party in Buenos Aires
WM
Mit Videos: Das war der Auslöser für den Paredes-Eklat
WM
Bei Pokal-Übergabe: Spanien-Star äfft Trump nach
WM
Den Trainer als Tattoo: Cucurella hält Final-Versprechen