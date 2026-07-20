Böses Nachspiel des WM-Finales. Argentiniens Leandro Paredes rastet nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen Spanien aus.

Die Argentinier haben sich bei der WM den Ruf erarbeitet, hart und bisweilen auch dreckig zu spielen. Hin und wieder schimmerte dabei die hässliche Seite der "Albiceleste" durch. Wie im Finale, das Lionel Messi und Co. gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren.

Denn nach Spielende brannten bei Leandro Paredes die Sicherungen durch: Er sorgte mit einer Tätlichkeit gegen Spaniens Gavi für Aufruhr.

Bei Rangeleien packte er Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor war er auch Eric Garcia körperlich angegangen. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte ihm dafür nach Abpfiff die Rote Karte.

Paredes war bereits während des Spiels negativ aufgefallen, als er mit einer Gelben Karte vorbelastet kurz vor einem Platzverweis stand. Der 32-Jährige wurde zur Halbzeit eingewechselt und nach wenigen Minuten auf dem Platz bereits verwarnt.