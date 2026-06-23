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WM 2026: Schottland-Fans lassen es jetzt in Miami krachen - Partystimmung vor Brasilien-Spiel trotz Florida-Hitze
Aktualisiert:von SID
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Hummels: "Wenn Schottland das Viertelfinale erreicht, komme ich im Schottenrock"
Videoclip • 01:39 Min
Die schottische "Tartan Army" ist von Boston nach Miami weitergezogen und bereitet die Region auf das WM-Spiel gegen die Brasilianer vor. Auch beim Baseball ließen es die Fans wieder krachen.
Bier-Partys in den Hotel-Pools rund um den Ocean Drive, ein Fan-Marsch in Little Havanna und Tausende Schotten beim Baseball:
Die "Tartan Army" ist von Boston nach Miami weitergezogen und setzt ihre Partytour vor dem Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien in der Hitze von Florida fort.
"No Scotland, no Party", sangen sie ausgelassen in den Straßen und Bars der Millionen-Metropole.
Bei Temperaturen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab ihnen Alan Wilson aber auch einen gutgemeinten Rat. "Trinkt viel Wasser, nicht nur Bier", sagte der gebürtige Schotte, der mittlerweile in Florida lebt.
Doch die meisten Landsleute scheinen sich nicht daran zu halten.
WM 2026: Schottland-Fans mischen auch den Baseball in Miami auf
Mit Dudelsäcken, Kilts und Gesängen zogen sie unter anderem durch die berühmte "Calle Ocho" im Stadtteil Little Havanna, auch der legendäre Ocean Drive in Miami Beach verwandelte sich in eine blau-weiße Partyzone.
Hier konnten sich die Fans in klimatisierten Bars oder unter Palmen auch etwas abkühlen. Wie schon in Boston tauchte die "Tartan Army" auch wieder beim Baseball auf und sorgte bei den Miami Marlins für Gänsehautstimmung. "Miami kann feiern", hieß es auf dem X-Account der schottischen Nationalmannschaft.
Die "Bravehearts" treffen in der Nacht zu Donnerstag in Miami auf Brasilien. In Gruppe C liegt die Selecao mit vier Punkten vor dem letzten Spiel in der Vorrunde auf Platz eins, Schottland ist derzeit mit drei Punkten Dritter.
Die Mannschaft von Trainer Steve Clarke zieht sicher ins Sechzehntelfinale ein, wenn sie gegen Brasilien gewinnt. Als Gruppendritter könnten die Schotten auf Deutschland treffen.
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