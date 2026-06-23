Hummels: "Wenn Schottland das Viertelfinale erreicht, komme ich im Schottenrock"

Die schottische "Tartan Army" ist von Boston nach Miami weitergezogen und bereitet die Region auf das WM-Spiel gegen die Brasilianer vor. Auch beim Baseball ließen es die Fans wieder krachen.

Bier-Partys in den Hotel-Pools rund um den Ocean Drive, ein Fan-Marsch in Little Havanna und Tausende Schotten beim Baseball:

Die "Tartan Army" ist von Boston nach Miami weitergezogen und setzt ihre Partytour vor dem Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien in der Hitze von Florida fort.

"No Scotland, no Party", sangen sie ausgelassen in den Straßen und Bars der Millionen-Metropole.

Bei Temperaturen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab ihnen Alan Wilson aber auch einen gutgemeinten Rat. "Trinkt viel Wasser, nicht nur Bier", sagte der gebürtige Schotte, der mittlerweile in Florida lebt.

Doch die meisten Landsleute scheinen sich nicht daran zu halten.