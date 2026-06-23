WM 2026 - Heimliche Rekordjagd: Kylian Mbappe im Windschatten von Lionel Messi

ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Während Lionel Messi die Schlagzeilen dominiert, arbeitet Kylian Mbappe an seinem eigenen WM-Vermächtnis. Der Franzose steht nur noch zwei Treffer hinter dem Rekordhalter und hat damit ebenfalls Miroslav Klose eingeholt. Aber nicht nur dieser Fakt könnte Mbappe bald mit Messi verbinden.

Lionel Messi jagt bei dieser WM einen Rekord nach dem anderen. Fast ein wenig unter dem Radar fliegt dabei Kylian Mbappe. Der Franzose hat beim 3:0-Sieg gegen den Irak ebenfalls Geschichte geschrieben. Mit seinem zweiten Doppelpack in Folge zog der Real-Star mit Miroslav Klose gleich und steht inzwischen bei 16 WM-Toren. Auf den neuen Rekordhalter Messi fehlen ihm noch zwei Treffer. Daran konnte infolge eines Gewitters auch die längste WM-Unterbrechung der Geschichte nichts ändern. "Es war ein langer Abend", seufzte Mbappe und lachte: "Emotional und nervlich war es sehr schwierig, denn wir mussten konzentriert bleiben." Doch das Team habe "die Aufgabe erfüllt" und sei deshalb "sehr zufrieden". Dass Mbappe den Argentinier noch während dieses Turniers einholt oder sogar überholt, ist keineswegs ausgeschlossen. Und selbst wenn nicht: Mit erst 27 Jahren spricht vieles dafür, dass der Weltmeister von 2018 den Rekord langfristig ohnehin angreifen wird. Zwei weitere Weltmeisterschaften erscheinen für ihn ohne Verletzungen absolut realistisch, während Messi nach dem laufenden Turnier wohl kein weiteres Mal auf der größten Fußball-Bühne auflaufen wird.

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Kylian Mbappe: "Leo wird immer Tore schießen" Mbappe legt darauf aber keinen Fokus. "Leo schießt immer Tore. Er hat immer Tore geschossen, er schießt sie und er wird immer Tore schießen. Wenn ich mir anschaue, was Leo macht, muss ich mich noch mehr anstrengen." Nichtsdestotrotz ist seine Länderspiel-Quote auch außerhalb von Weltmeisterschaften beeindruckend. In 100 Länderspielen kommt Mbappe auf exakt 100 Scorer-Punkte, seine 60 Länderspieltore sind seit dieser WM auch Frankreichs Top-Wert. Mbappe überholte gegen den Senegal Olivier Giroud, der mit 57 Toren bis dahin der Rekordtorschütze der L'Eqiupe Tricolore war. Vor dem zweiten Gruppenspiel Frankreichs gegen den Irak sorgte Mbappe auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Auf einer Pressekonferenz sprach der Angreifer überraschend offen über die Annäherungsversuche von David Beckham. Der Mitbesitzer von Inter Miami würde Mbappe offenbar gerne in die MLS locken. "Er hat mich bereits mehrfach darauf angesprochen", verriet der Franzose.

Kylian Mbappe über möglichen USA-Wechsel: "Habe diese Kultur immer geliebt" Konkreter wurde Mbappe allerdings nicht. Zwar schloss er einen Wechsel in die Vereinigten Staaten nicht aus, wollte sich auf Zukunftspläne aber nicht festlegen. "Ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages", sagte er. Die USA würden ihn schon lange faszinieren. "Ich habe diese Kultur immer geliebt, in der Ehrgeiz keine Grenzen kennt." Vorerst liegt der Fokus des Franzosen aber auf der Weltmeisterschaft. Dort hat Mbappe ohnehin noch ein deutlich größeres Ziel vor Augen als einen möglichen Wechsel in die MLS: sein drittes WM-Finale in Serie.

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