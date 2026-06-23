ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Kyler Murray hat in der vergangenen Saison viele Spiele verletzt verpasst und ist zur anstehenden Spielzeit zu den Minnesota Vikings gewechselt. Dort soll er nun vor neuen Problemen stehen.

Von den Arizona Cardinals ging es für Kyler Murray in der Offseason zu den Minnesota Vikings. Für ihn ist es der erste Wechsel, nachdem er 2019 von den Cardinals als erster Spieler im Draft ausgewählt wurde. Verletzungen hielten den talentierten Ballverteiler immer wieder davon ab, komplett durchzustarten und für die Cardinals der erhoffte Franchise-Quarterback zu sein. In der vergangenen Saison waren es lediglich fünf Einsätze für den 28-Jährigen. Das soll sich mit einem "Tapeten"-Wechsel ändern. Murray sollte endlich sein ganzes Potential in der NFL entfalten. Doch nun scheint es wieder Probleme zu geben.

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