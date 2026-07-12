WM 2026 - Schwalbe per Videobeweis enttarnt: Embolo fliegt vom Platz

Bei Argentiniens 3:1-Sieg nach Verlängerung schwächt sich die Schweiz Mitte der zweiten Hälfte selbst, nachdem Breel Embolo wegen einer Schwalbe Gelb-Rot bekommt.

Breel Embolo hob noch beschwichtigend die Hände, doch der Videobeweis hatte ihn überführt. Wegen einer Schwalbe sah der Schweizer im WM-Viertelfinale gegen Weltmeister Argentinien beim Stand von 1:1 seine zweite Gelbe Karte - und flog somit mit Gelb-Rot vom Platz (72.). In Tränen aufgelöst und fassungslos verließ der frühere Bundesligastürmer den Platz.

Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die Gelbe Karte gezeigt.