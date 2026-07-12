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WM 2026 - Schwalbe per Videobeweis enttarnt: Embolo fliegt vom Platz

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026 - Fans schießen gegen England: "Unverdientester Halbfinalist"

Videoclip • 02:07 Min

Bei Argentiniens 3:1-Sieg nach Verlängerung schwächt sich die Schweiz Mitte der zweiten Hälfte selbst, nachdem Breel Embolo wegen einer Schwalbe Gelb-Rot bekommt.

Breel Embolo hob noch beschwichtigend die Hände, doch der Videobeweis hatte ihn überführt. Wegen einer Schwalbe sah der Schweizer im WM-Viertelfinale gegen Weltmeister Argentinien beim Stand von 1:1 seine zweite Gelbe Karte - und flog somit mit Gelb-Rot vom Platz (72.). In Tränen aufgelöst und fassungslos verließ der frühere Bundesligastürmer den Platz.

Schiedsrichter Joao Pinheiro hatte zunächst auf ein Foulspiel von Leandro Paredes entschieden und dem Argentinier die Gelbe Karte gezeigt.

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Breel Embolo vom VAR enttarnt

Dann bekam der Portugiese einen Hinweis und kontrollierte die Videosequenz. Dort wurde deutlich: Embolo war überhaupt nicht berührt worden, hob vielmehr ab und wollte ein Foul schinden. Also revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung, nahm die Gelbe Karte gegen Paredes zurück und schickte Embolo vom Feld.

Der Stürmer hatte in der ersten Halbzeit bereits Gelb gesehen - für ein Foul an Paredes (44.).

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