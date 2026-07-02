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WM 2026: Schweiz vs. Algerien - das Sechzehntelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:22 Min
Im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ trifft die Schweiz in Vancouver auf Algerien. Anstoßzeit, Team-News, Übertragung und historische Fakten im Überblick.
Das Turnier in Nordamerika biegt auf die Zielgerade der K.o.-Runde ein.
In der Runde der letzten 32 kommt es im BC Place Stadium zum packenden Generationen- und Kontinentalduell zwischen der Schweiz und Algerien.
Wer sichert sich den Einzug ins Achtelfinale?
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Spanien gegen Österreich?
Anstoß: Freitag, 3. Juli 2026, 05:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 20:00 Uhr
Spielort: BC Place Stadium, Vancouver (Kanada)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
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Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream
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Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Schweiz gegen Algerien
In Deutschland wird die Partie am frühen Freitagmorgen live im Free-TV im ZDF ausgestrahlt. Zudem kann man das Spiel Schweiz gegen Algerien auch im kostenlosen Joyn-Livestream oder in der ZDFmediathek anschauen. Wer das Spiel auf mobilen Endgeräten oder via Smart-TV verfolgen möchte, findet zudem bei MagentaTV die gewohnte Live-Übertragung des gesamten Turniers.
WM 2026: Schweiz und Algerien - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden-Spiel zwischen der Schweiz und Algerien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem BC Place Stadium in Vancouver. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!
Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Schweiz und Algerien
Schweiz: Die "Nati" marschierte ungeschlagen durch die Gruppe B. Nach Siegen gegen Südkorea und Gastgeber Kanada reichte ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel für den souveränen Gruppensieg (7 Punkte).
Algerien: Die Nordafrikaner zitterten sich durch die Gruppe J. Nach einer Niederlage gegen Argentinien und einem Sieg gegen Jordanien machte das spektakuläre 3:3-Remis gegen Österreich das Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten perfekt.
Frühere Duelle zwischen der Schweiz und Algerien
Die beiden Nationen sind im Laufe der Geschichte bisher kaum aufeinandergetroffen. Das letzte und geschichtsträchtigste Duell liegt weit zurück:
Ein direktes Pflichtspiel bei einer Weltmeisterschaft gab es zwischen diesen beiden Teams noch nie. Das Aufeinandertreffen in Vancouver ist somit eine absolute Premiere auf der ganz großen Fußballbühne. Die Schweiz geht aufgrund der reiferen Spielanlage als Favorit in die Partie, doch Algerien hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie als Außenseiter über sich hinauswachsen können.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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