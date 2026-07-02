WM 2026: Schweiz vs. Algerien - das Sechzehntelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ trifft die Schweiz in Vancouver auf Algerien. Anstoßzeit, Team-News, Übertragung und historische Fakten im Überblick.

Das Turnier in Nordamerika biegt auf die Zielgerade der K.o.-Runde ein. WM 2026: Schweiz vs. Algerien am 03. Juli ab 05:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream In der Runde der letzten 32 kommt es im BC Place Stadium zum packenden Generationen- und Kontinentalduell zwischen der Schweiz und Algerien. Wer sichert sich den Einzug ins Achtelfinale?

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Spanien gegen Österreich? Anstoß : Freitag, 3. Juli 2026, 05:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 20:00 Uhr

Spielort : BC Place Stadium, Vancouver (Kanada)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Schweiz gegen Algerien In Deutschland wird die Partie am frühen Freitagmorgen live im Free-TV im ZDF ausgestrahlt. Zudem kann man das Spiel Schweiz gegen Algerien auch im kostenlosen Joyn-Livestream oder in der ZDFmediathek anschauen. Wer das Spiel auf mobilen Endgeräten oder via Smart-TV verfolgen möchte, findet zudem bei MagentaTV die gewohnte Live-Übertragung des gesamten Turniers.

WM 2026: Schweiz und Algerien - Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden-Spiel zwischen der Schweiz und Algerien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem BC Place Stadium in Vancouver. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Schweiz und Algerien Schweiz: Die "Nati" marschierte ungeschlagen durch die Gruppe B. Nach Siegen gegen Südkorea und Gastgeber Kanada reichte ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel für den souveränen Gruppensieg (7 Punkte).

Algerien: Die Nordafrikaner zitterten sich durch die Gruppe J. Nach einer Niederlage gegen Argentinien und einem Sieg gegen Jordanien machte das spektakuläre 3:3-Remis gegen Österreich das Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten perfekt.

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Frühere Duelle zwischen der Schweiz und Algerien Die beiden Nationen sind im Laufe der Geschichte bisher kaum aufeinandergetroffen. Das letzte und geschichtsträchtigste Duell liegt weit zurück: Ein direktes Pflichtspiel bei einer Weltmeisterschaft gab es zwischen diesen beiden Teams noch nie. Das Aufeinandertreffen in Vancouver ist somit eine absolute Premiere auf der ganz großen Fußballbühne. Die Schweiz geht aufgrund der reiferen Spielanlage als Favorit in die Partie, doch Algerien hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie als Außenseiter über sich hinauswachsen können.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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