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WM 2026

WM 2026: So hoch sind die Bierpreise bei Deutschland vs. Elfenbeinküste

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Deutschland-Fans feiern bei Fanmarsch in Toronto

Videoclip • 03:18 Min

Die Ticketpreise standen vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 stark in der Kritik. Aber wie sieht es mit den Speise- und Getränkepreisen in den Stadien aus? ran zeigt, wie teuer die Preise im Toronto Stadium sind.

Das zweite deutsche WM-Spiel findet gegen die Elfenbeinküste statt. In Toronto gilt es für die DFB-Elf, auf den überzeugenden Auftaktsieg gegen Curacao aufzubauen.

ran zeigt, wie teuer die Preise im Toronto Stadium sind.

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WM 2026: Das sind die Essenspreise bei Deutschland vs. Elfenbeinküste

Die "Visa Cardholder Combo", die aus zwei Hot Dogs und zwei spritzigen Soft Drinks besteht, kostet beispielsweise 31,86 Euro (51,75 kanadische Dollar).

Chips kosten 4,31 Euro (7 kanadische Dollar), für Hähnchenstreifen und Pommes müssen Fans 15,55 Euro (25,25 kanadische Dollar) zahlen.

Normale Pommes Frites belaufen sich auf 6,31 Euro (10,25 kanadische Dollar). Cheeseburger vom Holzkohlegrill kosten 15,55 Euro (25,25 kanadische Dollar).

Das sind die Essenspreise bei Deutschland vs. Elfenbeinküste

Bild: ran

WM 2026: Das sind die Getränkepreise bei Deutschland vs. Elfenbeinküste

Für 0,591 Liter Wasser müssen Fans 4,31 Euro (7 kanadische Dollar) zahlen. 0,355 Liter alkoholfreies Bier kosten 5,54 Euro (9 kanadische Dollar).

Für 0,473 Liter kanadisches Bier werden 10,31 Euro (16,75 kanadische Dollar) fällig. 0,740 Liter Premium-Bier kosten 14,93 Euro (24,25 kanadische Dollar).

Das sind die Getränkepreise bei Deutschland vs. Elfenbeinküste

Bild: ran

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