ran Fußball WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel. Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft? ran zeigt die DFB-Auswahl.

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