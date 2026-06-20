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WM 2026 - Warum zwei Tore des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste nicht zählten

Veröffentlicht:

von Martin Jahns

ran Fußball

WM 2026: Deutschland-Fans feiern bei Fanmarsch in Toronto

Videoclip • 03:18 Min

Der Jubel war groß: Zweimal traf Deutschland vermeintlich in der ersten Hälfte gegen die Elfenbeinküste, beide Male erkannte Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez die Tore nachträglich wegen Foulspiels ab. Was bei Fans für Unverständnis sorgte, ist regeltechnisch korrekt.

Die erste strittige vermeintliche Torszene: In der 22. Minute köpfte Aleksandar Pavlovic den Ball zur vermeintlichen Führung ins Tor.

Allerdings pfiff der Unparteiische den Treffer zurück, weil Pavlovic beim Hochsteigen mit dem Arm den gegnerischen Keeper Yahia Fofana erwischte. Eine vertretbare Entscheidung.

Für mehr Unverständnis bei den deutschen Fans und "ZDF"-Kommentator Oliver Schmidt sorgte Benitez beim zweiten vermeintlichen deutschen Tor.

In der 39. Minute ließ der Unparteiische nach einem Zweikampf von Florian Wirtz gegen Odilon Kossounou erst lange weiterspielen und zeigte dies auch mit einer Geste an, ehe er die Szene Sekunden später doch noch abpfiff, als der Ball nach dem Abschluss von Kai Havertz im Tor lag.

Im Netz sorgte dies für harte Kritik: User warfen dem Schiedsrichter "völlig wirre Anzeigen" oder "viel zu späte Entscheidungen" vor.

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Im Zweifel weiterlaufen lassen

Aber: Auch hier agierte Benitez regelkonform.

In strittigen Szenen sind die Schiedsrichter angehalten, zunächst weiterlaufen zu lassen, um dem VAR bei der nächsten Unterbrechung die Gelegenheit zu geben, mögliche Fehlentscheidungen zu beurteilen.

So sollen vorschnell abgepfiffene Situationen vermieden werden, bei denen sich im Nachhinein das Weiterspielen als richtig erwiesen hätte.

Leidtragender waren diesmal die deutschen Fans, die sich zweimal zu früh gefreut hatten.

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