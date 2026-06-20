Der Jubel war groß: Zweimal traf Deutschland vermeintlich in der ersten Hälfte gegen die Elfenbeinküste, beide Male erkannte Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez die Tore nachträglich wegen Foulspiels ab. Was bei Fans für Unverständnis sorgte, ist regeltechnisch korrekt.

Die erste strittige vermeintliche Torszene: In der 22. Minute köpfte Aleksandar Pavlovic den Ball zur vermeintlichen Führung ins Tor.

Allerdings pfiff der Unparteiische den Treffer zurück, weil Pavlovic beim Hochsteigen mit dem Arm den gegnerischen Keeper Yahia Fofana erwischte. Eine vertretbare Entscheidung.

Für mehr Unverständnis bei den deutschen Fans und "ZDF"-Kommentator Oliver Schmidt sorgte Benitez beim zweiten vermeintlichen deutschen Tor.

In der 39. Minute ließ der Unparteiische nach einem Zweikampf von Florian Wirtz gegen Odilon Kossounou erst lange weiterspielen und zeigte dies auch mit einer Geste an, ehe er die Szene Sekunden später doch noch abpfiff, als der Ball nach dem Abschluss von Kai Havertz im Tor lag.

Im Netz sorgte dies für harte Kritik: User warfen dem Schiedsrichter "völlig wirre Anzeigen" oder "viel zu späte Entscheidungen" vor.