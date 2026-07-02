Spanien und Österreich duellieren sich in einem spannenden Sechzehntelfinale im SoFi Stadium in Los-Angeles bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Wer schnappt sich das Ticket für das Achtelfinale? Alle Infos zu Uhrzeit, TV-Übertragung, Kadern und Aufstellungen.

Spanien geht mit großem Selbstvertrauen in die K.o.-Runde. Nach einem leichten Stolperer zu Beginn - einem 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde - ist der Angriff von La Roja nun richtig in Fahrt gekommen, was vor allem Superstar Lamine Yamal zu verdanken ist, der beim 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien ein Tor erzielte und eine Vorlage gab.

Die Mannschaft von Luis de la Fuente sicherte sich anschließend mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Uruguay den ersten Platz in Gruppe H und damit einen Platz in diesem Duell in Los Angeles.

Österreichs Weg in die K.o.-Runde war voller Wendungen. Auf einen 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien in Gruppe J folgte eine 0:2-Niederlage gegen Lionel Messis Argentinien.

Damit war die Bühne bereitet für ein dramatisches Gruppenfinale gegen Algerien, in dem der Ausgleichstreffer von Saša Kalajdžić in letzter Minute ein 3:3-Unentschieden sicherte und damit diese Begegnung mit dem amtierenden Europameister ermöglichte.

Der Sieger dieser Partie zieht ins Achtelfinale ein und trifft dort am 6. Juli in Dallas entweder auf Portugal oder Kroatien.