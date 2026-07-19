ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp meldet sich zu Gerüchten über Tuchel-Kritik Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Frankreich und England liefern sich bei der WM 2026 im Spiel um Platz 3 einen denkwürdigen Schlagabtausch. Das Spektakel von Miami beweist, warum das vermeintliche Duell der Verlierer definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Ein Kommentar.

Zehn Tore! Zehn! Eines spektakulärer als das andere. Die Zuschauer in Miami wurden Zeugen eines denkwürdigen Spektakels, eines Schlagabtausches, in dem sämtliche taktische Zwänge über Bord geworfen wurden. Es war die Reinform dessen, was den Fußball so besonders machen kann. Dabei war es nur das Spiel um Platz 3 der WM 2026, das eigentlich unwichtige Aufeinandertreffen zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals. Eine Partie, die so mancher gerne abgeschafft sehen würde. Auch ran schrieb im Vorfeld des Duells zwischen Frankreich und England (4:6) von einem "völlig überflüssigen" Spiel. Doch es gibt auch noch die andere Seite der Medaille. Das Spiel um Bronze mag das Duell der Enttäuschten sein, aber es ist gleichzeitig auch ein Spiel, das von jeglichem Druck befreit ist. Die Angst vor dem Verlieren existiert nicht. Anders als bei einem normalen K.-o.-Spiel, in dem es zuvorderst darum geht, Fehler zu vermeiden, werden die Fesseln in einem Spiel um Platz 3 bereitwilliger gelöst. Natürlich geht es sportlich noch um etwas, aber ob am Ende ein dritter oder vierter Platz in den Geschichtsbüchern steht, ist faktisch fast nebensächlich.

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Spiel um Platz 3 zeigt die Faszination des Fußballs Und genau diese Spiele sind meistens die besten ihrer Art. Wenn sich zwei hochklassig besetzte Mannschaften miteinander messen, die die Zügel locker lassen und zeigen, wozu sie tatsächlich imstande sind. Wie ein Autoliebhaber, der seinen Sportwagen an die Grenze treibt und nicht über Spritpreise oder Umweltverschmutzung nachdenkt. Sondern schlicht den Rausch der Geschwindigkeit genießt. Im Fußball sitzen die Spieler am Steuer, doch die Zuschauer sind Beifahrer. Sie sind mittendrin und werden von Spielen wie in Miami in einen ganz besonderen Rausch versetzt. Genau dieses Packende, diese Mischung aus Faszination und Staunen, war vor allem in der zweiten Halbzeit überall auf den Tribünen zu spüren. Während der WM: Infantino fliegt zweimal um die Welt Weil plötzlich beide Mannschaften mitspielen wollten. Zur Wahrheit gehört: Frankreich zeigte in der ersten Halbzeit eine Arbeitsverweigerung, die gegenüber dem scheidenden Trainer Didier Deschamps eine Respektlosigkeit darstellte. Doch schon die ersten 45 Minuten waren spektakulär, wenn auch anders. Im zweiten Durchgang wurden dann alle Fesseln gelöst - und den Fans wurde in Erinnerung gerufen, warum sie ihr Herz einst an diesen so tollen Sport verloren haben. Viel wurde geschimpft über die horrenden Ticketpreise bei der WM. In Miami war jeder Dollar gerechtfertigt. Bessere Fußball-Unterhaltung kann es nicht geben.

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Wichtiger Moment für Ersatzspieler Dass das Spiel um Platz 3 das spektakulärste Spiel der WM war, ist kein Zufall. Sondern die logische Folge einer Entwicklung hin zu einem Sport, der sich selbst bremst - durch taktische Vorgaben, durch zu viel Vorsicht. In Miami war die Notwendigkeit dafür nicht mehr gegeben. Und so wäre es schlicht ein fatales Zeichen, ausgerechnet dieses Spiel um Platz 3 zu streichen. Das einzige der 104 WM-Spiele, in dem zwei qualitativ hochwertige Mannschaften ohne Druck ihre Fähigkeiten zeigen können. Meistverkauftes Adidas-Trikot: DFB-Team abgeschlagen Und nicht nur das: Das Spiel um Bronze ist obendrein die Gelegenheit, den zuvor im Turnierverlauf kaum berücksichtigten Spielern ihre Einsätze zu geben. Akteure, die sich wochenlang im Training in den Dienst des Teams gestellt haben, im Spiel aber keine Bewährungschance erhielten. Gerade für sie ist das vorletzte Turnierspiel die Gelegenheit, WM-Luft zu schnuppern. Und ihren ganz eigenen Moment zu bekommen, der für Außenstehende vielleicht nicht nachzuvollziehen ist. Für bis-dato-Reservisten ist es aber einer der vielleicht größten Augenblicke der Karriere. Diese Momente sollte man nicht streichen, zumal es am Ende kaum einen Unterschied macht, ob eine aufgeblähte WM nun 103 oder 104 Spiele hat. Dann lieber ein paar schöne Momente mehr - und vor allem ein Spiel mehr, das die Attraktivität des Fußballs in seiner Reinform zur Schau stellt.

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