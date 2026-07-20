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WM 2026 - Hässliche Szene nach der Final-Niederlage: Leandro Paredes geht auf Gavi los
Aktualisiert:von ran.de
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Böses Nachspiel des WM-Finales. Argentiniens Leandro Paredes rastet nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen Spanien aus.
Die Argentinier haben sich bei der WM den Ruf erarbeitet, hart und bisweilen auch dreckig zu spielen. Hin und wieder schimmerte dabei die hässliche Seite der "Albiceleste" durch. Wie im Finale, das Lionel Messi und Co. gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren.
Denn nach Spielende brannten bei Leandro Paredes die Sicherungen durch: Er sorgte mit einer Tätlichkeit gegen Spaniens Gavi für Aufruhr.
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Bei Rangeleien nach Spielende packte er Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor war er auch Eric Garcia körperlich angegangen.
Paredes war bereits während des Spiels negativ aufgefallen, als er mit einer Gelben Karte vorbelastet kurz vor einem Platzverweis stand.
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Bei Paredes ist "etwas durchgeknallt"
Bei "MagentaTV" sagte Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme, bei Paredes sei "etwas durchgeknallt". Ex-Weltmeister Thomas Müller meinte, er selbst habe sich in ähnlichen Situationen immer mehr aufs Debattieren konzentriert, "da meine Stärken nie im Nahkampf lagen".
"Die Argentinier müssen ehrlicherweise dankbar sein, dass sie überhaupt mit zehn Leuten zu Ende spielen durften", sagte Moderator Johannes B. Kerner. "Weil auch Paredes, der nach Schlusspfiff noch Runde 13 eingeläutet hat, nah dran war an Gelb-Rot, um es mal vorsichtig zu sagen."
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