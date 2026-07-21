Fußball-Weltmeisterschaft
WM 2026: Spiel um Platz 3 - Frankreich vs. England im Stream, TV & Ticker - England gewinnt Zehn-Tore-Spektakel
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht"
Videoclip • 03:56 Min
WM 2026: Frankreich tritt gegen England im Spiel um Platz 3 an. Hier seht Ihr die Begegnung im kostenlosen Livestream im Free-TV und Ticker.
Update, 01:02 Uhr: England besiegt Frankreich mit 6:4
Nach dem deutlichen Pausenrückstand startet Frankreich zwar eine Aufholjagd und kommt noch auf 3:4 heran, doch England macht in der Schlussphase den Sack zu und siegt mit 6:4. Mann des Abends ist Bukayo Saka, der drei Tore erzielt. Damit erreichen die "Three Lions" ihr bestes WM-Ergebnis seit dem Titel 1966. Zugleich endet die Nationalmannschaftskarriere von Frankreichs Trainer Didier Deschamps mit zwei Niederlagen nacheinander. Es war sein 187. Spiel an der Seitenlinie der "Equipe Tricolore", die er 2018 zum WM-Titel führte. Auch beim ersten Triumph 1998 war er dabei - als Kapitän auf dem Feld.
Update, 23:52 Uhr: England führt 4:0 zur Halbzeit!
Rice, Konsa, Saka, Saka: Nach 45 Minuten führt das Team von Thomas Tuchel 4:0 gegen Frankreich. Es dauerte kaum drei Minuten, bis Rice aus rund 18 Metern England in Führung brachte. Und die Mannschaft von Didier Deschamps kann sich von diesem frühen Schock nicht richtig erholen. Es droht ein sehr bitteres Abschiedsspiel für den französischen Nationaltrainer zu werden – Frankreich hat noch nie vier Tore hinten gelegen in einem WM-Spiel.
Update, 21:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Frankreich: Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, Theo - Zaire-Emery, Rabiot, Cherki, Olise, Doué - Mbappé
England :Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice, Eze, Rogers - Saka, Toney, Rashford
Spiele um den dritten Platz sind seit Jahrzehnten ziemlich umstritten. Für viele ist es eine Art "Duell der Verlierer", auf das eigentlich alle Beteiligten verzichten könnten. Bei der Heim-WM 2006 war es für Deutschland hingegen ein versöhnlicher Abschied in einem feierlichen Rahmen nach dem bitteren Halbfinal-K.o. gegen Italien.
Bei Europameisterschaften wurde letztmals im Jahr 1980 ein Spiel um Platz drei ausgetragen, während die FIFA bei Weltmeisterschaften seit der zweiten Austragung im Jahr 1934 stets daran festgehalten hat. Doch gilt das auch für die WM 2026?
WM 2026: Gibt es ein Spiel um Platz 3?
Ja, auch bei der WM 2026 wird es ein Spiel um Platz drei geben. Die beiden Verlierer der beiden Halbfinals, Frankreich und England, werden in diesem aufeinandertreffen.
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WM 2026: Was gibt es heute für den dritten Platz?
Für den Gewinn des Spiels um Platz drei gibt es heute für Spieler und den Trainerstab eine Bronzemedaille und eine offizielle Platzierungsurkunde. Zudem führt die FIFA den dritten Platz in ihrer Statistik auf.
Auch finanziell macht sich Rang drei bemerkbar. Der WM-Dritte erhält ein Preisgeld von 29 Millionen US-Dollar, der Vierte mit 27 Millionen US-Dollar etwas weniger.
WM 2026: Frankreich vs. England - Wird das Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV gezeigt?
Nein. Die Partie wird heute nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt.
WM 2026: Wo läuft das Spiel um Platz 3 heute live im Pay TV?
MagentaTV hat die Rechte für alle WM-Spiele und wird folgerichtig auch heute das Spiel um Platz drei live im Pay-TV zeigen. Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
WM 2026: Wo kann ich das Spiel um Platz 3 heute im Livestream sehen?
Eine kostenlose Option gibt es heute nicht. MagentaTV-Kunden können das Match jedoch im Livestream verfolgen.
Frankreich vs. England: Warum läuft das Spiel um Platz 3 nur auf MagentaTV?
MagentaTV zeigt bei der WM 2026 insgesamt 44 Spiele exklusiv. Dazu haben neben dem Spiel um Platz drei unter anderem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals gehört.
Das Finale läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und das Spiel um Platz drei ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen. So wurden die Partien von Anfang an aufgeteilt.
Die einzige Ausnahme wäre gewesen, wenn die deutsche Nationalmannschaft das Spiel um Platz drei erreicht hätte, da die Öffentlich-Rechtlichen alle Partien mit deutscher Beteiligung zeigen.
WM 2026: Wo finde ich heute einen Ticker für das Spiel um Platz 3?
Einen Liveticker für das Spiel um Platz drei gibt es wie gewohnt unter ran.joyn.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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