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WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im Free-TV, Joyn-Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
DFB: "Noch Bundestrainer" - So reagiert Nagelsmann auf Klopps Spitzen
Videoclip • 01:42 Min
Zum Abschluss der WM-Vorrunde trifft Deutschland auf Ecuador. Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das Ticket für das Sechzehntelfinale sowie der Gruppensieg bereits vor dem Anpfiff perfekt. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung in der ARD, im Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.
Entspanntes Gruppenfinale für das DFB-Team: Im dritten und letzten Vorrundenspiel der WM 2026 trifft die deutsche Auswahl auf Ecuador.
Nach dem überraschenden Remis zwischen Ecuador und Curaçao steht fest: Deutschland (sechs Punkte) ist aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen die Elfenbeinküste vorzeitig sicherer Sieger der Gruppe E.
Das Trauma der vergangenen Turniere ist damit endgültig abgeschüttelt – die K.-o.-Runde ist erreicht.
Gegner Ecuador steht hingegen unter Zugzwang und muss im Gruppenfinale liefern, um ebenfalls den Sprung ins Sechzehntelfinale zu schaffen.
Ecuador vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 25. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Ortszeit: 16 Uhr
Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, East Rutherford (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe E, 3. Spieltag
Wer überträgt Ecuador gegen Deutschland live im TV und Stream?
Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft wird live im Free-TV übertragen. Während MagentaTV die Rechte für alle WM-Spiele besitzt, wird das entscheidende Gruppenfinale zwischen Ecuador und Deutschland live in der ARD ausgestrahlt.
Parallel zur TV-Übertragung gibt es hier einen kostenlosen Livestream auf Joyn.
Die WM live auf Joyn
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WM 2026: Ecuador vs. Deutschland im Liveticker
Du kannst das entscheidende Spiel nicht live sehen? Kein Problem! Mit dem Liveticker von ran verpasst du keine wichtige Szene im WM-Spiel Ecuador vs. Deutschland. Wir versorgen dich mit allen Toren, Highlights, Statistiken und den möglichen Szenarien für die K.-o.-Runde.
Der Gegner im Check: Das ist Ecuador
Starke Qualifikation: Ecuador hat sich als zweitbestes Team der extrem schweren Südamerika-Qualifikation das Ticket für die WM gesichert und reist mit großen Ambitionen an.
Physis und Tempo: Die Mannschaft ist bekannt für ihre athletische Spielweise, hohes Tempo über die Flügel und eine gut organisierte Defensive.
WM-Erfahrung: Für „La Tri" ist es die fünfte WM-Teilnahme. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Achtelfinals 2006, wo man knapp an England scheiterte (0:1).
Ecuador vs. Deutschland: Der direkte Vergleich
Bei einer Weltmeisterschaft trafen beide Teams bisher nur einmal aufeinander – beim „Sommermärchen" 2006.
Spiele insgesamt: 2
Siege Deutschland: 2
Unentschieden: 0
Siege Ecuador: 0
Tore: 7:2
Das letzte Duell war ein Freundschaftsspiel 2013, das Deutschland mit 4:2 für sich entschied. Bei der WM 2006 gewann die DFB-Elf das letzte Gruppenspiel souverän mit 3:0 durch einen Doppelpack von Miroslav Klose und einen Treffer von Lukas Podolski.
Der Spielort: Das New-York-New-Jersey-Stadion
Das 2010 eröffnete Mehrzweckstadion ist nicht nur die Heimat der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, sondern auch der Austragungsort des WM-Finales 2026. Es war bereits Schauplatz des Endspiels der Copa América Centenario 2016 und beherbergte bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beide Halbfinals sowie das Finale zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain.
DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten
Gruppe: E
Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
Bundestrainer: Julian Nagelsmann
Kapitän: Joshua Kimmich
WM-Teilnahmen: 21
Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
WM 2026 - Deutschland vs. Ecuador: Aufstellung des DFB-Teams
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