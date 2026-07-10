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WM 2026: Sporting Lissabon sperrt Belgiens Zeno Debast
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:30 Min
Bei der belgischen Nationalmannschaft gibt es vor dem WM-Viertelfinale am Freitagabend gegen Spanien Aufregung um Zeno Debast.
Die belgische Nationalmannschaft bereitet sich bei der WM 2026 auf das Viertelfinale am Freitagabend gegen Spanien vor (ab 21:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream).
Inmitten dieser Spielvorbereitung der "Roten Teufel" rückt nun Verteidiger Zeno Debast unfreiwillig in den Mittelpunkt.
Denn der 22-Jährige könnte ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel gegen Spanien nun fehlen, weil sein Klub Sporting Lissabon den Defensivmann wohl kurzfristig für nicht spielfähig erklärt haben dürfte.
Belgiens Verband reagiert mit Statement
"Zeno Debast wird für das Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein Sporting CP hat dem Spieler mitgeteilt, dass er aus medizinischer Sicht nicht einsatzfähig ist. Diese Einschätzung unterscheidet sich von der unseres medizinischen Teams sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Instanzen der FIFA", hieß es in einem Statement des belgischen Fußballverbandes.
Debast zog sich bei Sporting eine Oberschenkelverletzung zu und hatte deshalb den WM-Auftakt auch verpasst. Er kehrte erst Ende Juni ins Mannschaftstraining der Belgier zurück.
Bekommt Debast doch noch die Last-Minute-Spielerlaubnis?
Allerdings gibt es laut "The Athletic" wohl noch eine kleine Hoffnung für Belgien, Debast doch noch gegen die Iberer einsetzen zu können. Demnach stehe Belgiens Ärzteteam im täglichen Austausch mit Sporting Lissabon, um über den Gesundheitszustand von Debast zu beraten.
Vor dem Viertelfinale in Los Angeles gibt es wohl noch ein Treffen, dabei soll die Fitness von Debast erneut bewertet werden und über ein weiteres Vorgehen eine Entscheidung gefällt werden.
Bei der bisherigen WM kam Debast aber ohnehin noch nicht zum Einsatz, trainierte zuletzt zumeist individuell.
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