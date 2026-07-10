ran Fußball WM 2026: Kylian Mbappé gibt Verletzungs-Update und sendet Titelansage Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Bei der belgischen Nationalmannschaft gibt es vor dem WM-Viertelfinale am Freitagabend gegen Spanien Aufregung um Zeno Debast.

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Belgiens Verband reagiert mit Statement "Zeno Debast wird für das Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein Sporting CP hat dem Spieler mitgeteilt, dass er aus medizinischer Sicht nicht einsatzfähig ist. Diese Einschätzung unterscheidet sich von der unseres medizinischen Teams sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Instanzen der FIFA", hieß es in einem Statement des belgischen Fußballverbandes. Debast zog sich bei Sporting eine Oberschenkelverletzung zu und hatte deshalb den WM-Auftakt auch verpasst. Er kehrte erst Ende Juni ins Mannschaftstraining der Belgier zurück.