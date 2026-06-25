ran Fußball WM 2026: Ecuador ist mehr als ein Geheimtipp Videoclip • 01:37 Min Link kopieren Teilen

Südafrika hat sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea erstmals für eine K.o.-Runde der WM qualifiziert.

Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.o.-Runde erreicht. Der WM-Gastgeber von 2010 gewann sein letztes Vorrundenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und löste als Gruppenzweiter direkt das erträumte Ticket fürs Sechzehntelfinale. Thapelo Maseko (63.) ließ "Bafana Bafana" und seinen belgischen Coach Hugo Broos jubeln. Den "Taegeuk Warriors" von Nationaltrainer Hong Myung-bog, denen ein Remis zum sicheren Weiterkommen gereicht hätte, wurde die anhaltende Offensivschwäche zum Verhängnis. Auch die Einwechslung von Starspieler Heung-Min Son zur zweiten Halbzeit verpuffte. Südkorea wäre ein möglicher deutscher Gegner zum Auftakt der K.o.-Runde, muss aber um einen Platz unter den besten acht Gruppendritten zittern.

Südkorea: Bayern-Star Kim verpasst Traumstart Südkorea begann äußerst schwungvoll und strukturiert. Den Traumstart verpasste Abwehrchef Kim Min-jae. Den Kopfball des Innenverteidigers von Bayern München klärte Aubrey Modiba nach einer Ecke auf der Linie (2.). Wenig später zielte der auffällige Lee Kang-in (8.) knapp daneben. In das anfangs kontrollierte Spiel Südkoreas schlichen sich Fehler, die auch durch das zunehmend frühe Pressing Südafrikas provoziert wurden. Ein Konter brachte die Asiaten in Gefahr, Lee Ki-Hyuk blockte den Schuss von Maseko (19.). Oswin Appollis (20.) schoss aus der Distanz zu zentral. Torhüter Kim Seung-gyu, der die Niederlage gegen Mexiko (0:1) mit einem groben Fehler mitverschuldet hatte, zeigte erneut Schwächen. Den Abschluss von Thalente Mbatha (30.) ließ Kim zentral vor die Füße von Evidence Makgopa abprallen.

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