Die besten Acht kommen weiter
WM 2026: Tabelle der Gruppendritten - wer steht aktuell im Sechzehntelfinale?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 01:27 Min
Die aufgeblähte WM 2026 bringt eine Neuheit mit sich. Die besten acht Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls für das Sechzehntelfinale. ran hat den aktuellen Stand.
Für das Sechzehntelfinale der WM 2026 qualifizieren sich insgesamt 32 Mannschaften.
Wie gewohnt sind die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe in der K.o.-Runde mit dabei. Gleiches gilt ab diesem Turnier aber auch für die acht besten Gruppendritten.
Als Grundlage dienen natürlich die in der Gruppenphase gesammelten Punkte.
Bei insgesamt zwölf Gruppen ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass mehrere Teams nach drei Partien die gleich Anzahl Punkte gesammelt haben.
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Die Tabelle setzt sich deshalb absteigend aus den folgenden Kriterien zusammen:
Punkte aus allen Gruppenspielen
Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
Anzahl der Tore aus allen Gruppenspielen
Fairplay-Wertung
Platzierung in der jüngsten Weltrangliste
So sieht die aktuelle Tabelle der Gruppendritten aus:
Schottland - 3 Punkte (1:1 Tore)
Paraguay - 3 Punkte (2:4 Tore)
Niederlande - 1 Punkt (2:2 Tore)
Belgien - 1 Punkt (1:1 Tore)
Portugal - 1 Punkt (1:1 Tore)
Spanien - 1 Punkt (0:0 Tore)
Tschechien - 1 Punkt (2:3 Tore)
Bosnien-Herzegovina - 1 Punkt (2:5 Tore)
Ecuador - 0 Punkte (0:1 Tore)
Panama - 0 Punkte (0:1 Tore)
Senegal - 0 Punkte (1:3 Tore)
Jordanien - 0 Punkte (1:3 Tore)
Stand: 20. Juni 2026 (10:50 Uhr)
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