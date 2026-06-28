WM 2026 - Thomas Tuchel verspricht England nach Arbeitssieg: "Wir werden stärker"

Nach dem glanzlosen Arbeitssieg zum Vorrundenabschluss hat Englands Teammanager Thomas Tuchel eine Steigerung in der heißen WM-Phase versprochen.

"Das Turnier beginnt mit der K.o.-Phase von Neuem. Je wichtiger die Spiele werden, desto stärker werden auch wir", sagte ernach dem hart erkämpften 2:0 (0:0) gegen Panama, das den Three Lions den Gruppensieg gesichert hatte und versprach: "Wir werden uns steigern."

Wie schon bei der Nullnummer gegen Ghana war England gegen Panama hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der starke Auftakt gegen Kroatien (4:2) blieb eine Ausnahme. Das Boulevardblatt Sun schrieb von "einer dieser allzu bekannten, eindimensionalen England-Shows". Man müsse schon "sehr mutig" sein, um auf eine Rückkehr der Three Lions nach East Rutherford zum Finale zu wetten. Der Guardian analysierte kurz und knapp: "So wie sie spielen, werden sie die WM nicht gewinnen."

Dennoch ermutigte Tuchel seine Spieler vor dem Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta gegen die Demokratische Republik Kongo, "diesen Moment zu genießen und zu feiern". Nach dem ersten Etappenziel hätten es alle verdient, "mit einem Lächeln ins Flugzeug zu steigen", sagte er.