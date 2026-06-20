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WM 2026: Tunesien vs. Japan live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 03:35 Min
Am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde zur WM 2026 kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Tunesien und Japan. Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, Japan gilt als Favorit.
Während Japan beim 2:2 gegen die Niederlande am ersten Spieltag einen wertvollen Achtungserfolg in letzter Minute feierte, erlebte Tunesien beim 1:5 gegen Schweden ein Desaster.
Die Konsequenz folgte prompt. Nationaltrainer Sabri Lamouchi wurde gefeuert. Ein Novum bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Jetzt soll der Franzose Herve Renard, der zuletzt die Mannschaft Saudi-Arabiens trainiert hatte, die Kohlen aus dem Feuer holen.
Um noch eine Mini-Chance zu wahren, müssen die Nordafrikaner in Spiel Nummer zwei allerdings über sich hinauswachen.
Denn Japan gilt auch bei den Buchmachern als haushoher Favorit. Schon die Niederlande bekamen zu spüren, dass die Japaner längst mit den ganz Großen im Weltfußball mithalten können. Gegen Oranje erzielte Daichi Kamada den 2:2-Ausgleich in der 89. Minute. Nervenstark sind sie also auch noch.
Tunesien vs. Japan live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Sonntag, 21. Juni 2026, um 6 Uhr (MESZ) / Samstag, 20. Juni 2026, um 22 Uhr (Ortszeit)
Spielort: Monterrey (Mexiko)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe F, 2. Spieltag
Wer überträgt Tunesien vs. Japan live im TV und Stream?
Die Partie zwischen Tunesien und Japan wird weder im Free-TV noch im kostenlosen Livestream bei Joyn übertragen. Um das Spiel live zu verfolgen, braucht es ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV. Für dieses Spiel hat MagentaTV die Exklusiv-Rechte.
Kommende Livestreams
WM 2026: Tunesien vs. Japan im Liveticker
Wer die Partei nicht live verfolgen kann oder möchte, wird - wie gewohnt - im Liveticker von ran.de bestens informiert. Aufstellung, Spieler-Statistiken, Livetabelle und Spielzüge - alles findet ihr im ausführlichen Ticker, von Anstoß bis Schlusspfiff.
Der direkte Vergleich im Überblick
Insgesamt trafen Tunesien und Japan bei Weltmeisterschaften oder in Testspielen schon sechsmal aufeinander. Die Bilanz ist eindeutig:
Siege: Japan (5), Tunesien (1)
Torverhältnis: 8:3 für Japan
Allerdings liegt das letzte Aufeinandertreffen schon einige Zeit zurück. Im Oktober 2023 besiegten die Japaner Tunesien damals mit 2:0.
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