WM 2026: Tunesien vs. Japan live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel

Am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde zur WM 2026 kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Tunesien und Japan. Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, Japan gilt als Favorit.

Während Japan beim 2:2 gegen die Niederlande am ersten Spieltag einen wertvollen Achtungserfolg in letzter Minute feierte, erlebte Tunesien beim 1:5 gegen Schweden ein Desaster.

Die Konsequenz folgte prompt. Nationaltrainer Sabri Lamouchi wurde gefeuert. Ein Novum bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Jetzt soll der Franzose Herve Renard, der zuletzt die Mannschaft Saudi-Arabiens trainiert hatte, die Kohlen aus dem Feuer holen.

Um noch eine Mini-Chance zu wahren, müssen die Nordafrikaner in Spiel Nummer zwei allerdings über sich hinauswachen.

Denn Japan gilt auch bei den Buchmachern als haushoher Favorit. Schon die Niederlande bekamen zu spüren, dass die Japaner längst mit den ganz Großen im Weltfußball mithalten können. Gegen Oranje erzielte Daichi Kamada den 2:2-Ausgleich in der 89. Minute. Nervenstark sind sie also auch noch.