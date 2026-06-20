Deutschland ist nach dem überzeugenden Auftaktsieg bei der WM 2026 auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Der wahrscheinlichste Gegner für das Sechzehntelfinale kommt nach aktuellem Stand aus der Gruppe D.

Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bislang bei der WM 2026 wunschgemäß.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zum Auftakt der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada einen 7:1-Kantersieg gegen Curacao eingefahren.

Am Samstag wartet nun das zweite Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Nach dem Ausscheiden der Türkei hat das Portal "football.meets.data" eine Berechnung angestellt, welches Team nach aktuellem Stand der wahrscheinlichste DFB-Gegner in einem möglichen Sechzehntelfinale wäre.