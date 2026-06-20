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WM 2026 - Nach Türkei-Aus: Das ist der wahrscheinlichste DFB-Gegner im Sechzehntelfinale
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: „Muss man sacken lassen!“ Türkei-Legende Altintop sprachlos
Videoclip • 01:39 Min
Deutschland ist nach dem überzeugenden Auftaktsieg bei der WM 2026 auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Der wahrscheinlichste Gegner für das Sechzehntelfinale kommt nach aktuellem Stand aus der Gruppe D.
Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bislang bei der WM 2026 wunschgemäß.
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zum Auftakt der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada einen 7:1-Kantersieg gegen Curacao eingefahren.
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Am Samstag wartet nun das zweite Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste. Nach dem Ausscheiden der Türkei hat das Portal "football.meets.data" eine Berechnung angestellt, welches Team nach aktuellem Stand der wahrscheinlichste DFB-Gegner in einem möglichen Sechzehntelfinale wäre.
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Nach Sieg gegen die Türkei: Paraguay wahrscheinlichster DFB-Gegner im Sechzehntelfinale
Diese Berechnung ergab, dass Paraguay mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten 32 Teams auf das DFB-Team warten würde.
Nach dem 1:0-Sieg gegen die Türkei steht die Mannschaft aktuell auf dem dritten Platz in der Gruppe D hinter den Vereinigten Staaten und Australien. Im letzten Spiel wird sich im direkten Duell gegen letztere entscheiden, wer Zweiter und wer Dritter in der Gruppe wird.
Auf Deutschland warten im weiteren Verlauf der Vorrunde nun noch die Gegner Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).
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