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WM 2026 - Deutschland vs. Elfenbeinküste live: Das ist die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams - Sane wieder in der Startelf?
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Videoclip • 01:12 Min
Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann aufstellen.
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es Samstagabend mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste die Weltmeisterschaft weiter. Die DFB-Auswahl muss dabei im BMO Field in Toronto antreten.
Gut für Bundestrainer Julian Nagelsmann: Nach dem 7:1-Sieg im Auftaktspiel gegen Curacao ist der ganz große Druck nicht da.
Mit einem Sieg würde sich die Mannschaft bereits sicher für das Sechzehntelfinale qualifizieren.
Große Änderungen dürfte es dabei in der Startelf wohl nicht geben. Womöglich gibt der Bundestrainer nähere Information auf der finalen Pressekonferenz vor der Partie preis.
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Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:
Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sane, Musiala, Wirtz - Havertz
Die voraussichtliche Aufstellung der Elfenbeinküste:
Fofana - Doue, Singo, Agbadou, Konan - Diomande, Kessie, Fofana, Toure- Pepe, Wahi
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