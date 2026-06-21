Fußball
WM 2026: Uruguay vs. Kapverden heute Nacht live im TV, Stream & Ticker
Aktualisiert:von ran.de
ran racing DTM
WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln
Videoclip • 03:32 Min
Vor der WM galten die Kapverden in der Gruppe H als Punktelieferant. Doch schon nach dem ersten Gruppenspiel gegen Spanien (0:0) hat sich der Wind gedreht. Im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay will der Inselstaat wieder zum Favoritenschreck werden.
Am zweiten Spieltag der Gruppe H bekommt es das Überraschungsteam der Kapverden mit Uruguay zu tun. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache, liegen die Südamerikaner doch in der FIFA-Weltrangliste 45 Plätze vor dem Gegner.
Aber die Urus sind gewarnt. Mit dem 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen WM-Favorit Spanien sorgten die Kapverden bislang für eine der größten Turnier-Überraschungen.
Vor allem Torhüter Vozinha raubte Spanien mit seinen Paraden den letzten Nerv.
Für eine weitere Überraschung sorgte im Übrigen Uruguay, das gegen Außenseiter Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinauskam.
Dabei hatte der zweimalige Weltmeister noch Glück. Erst in der 80. Minute gelang Maximiliano Araujo der Ausgleich.
Übrigens auch der Trend dürfte dem Team von Trainer Marcelo Bielsa Sorgen bereiten. Denn Uruguay hat die letzten fünf Länderspiel nicht gewonnen. Zu Buch stehen vier Remis und eine Niederlage.
Uruguay vs. Kapverden live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ) / Sonntag, 21. Juni 2026, 18 Uhr (Ortszeit)
Spielort: Miami, Florida (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H, 2. Spieltag
Wer überträgt Uruguay vs. Kapverden live im TV und Stream?
Das Gruppenspiel Uruguay gegen die Kapverden wird live im Free-TV in der ARD sowie im ARD-Stream ausgestrahlt. Außerdem überträgt - wie bei allen Spielen - MagentaTV im kostenpflichtigen Abo. Im kostenlosen Stream seht ihr die Partie aus Miami auch live bei Joyn.
Kommende Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 23:35 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream
165 MinBald verfügbar
Heute, 23:35 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream
165 Min
- Bald verfügbar
Montag, 22.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 MinBald verfügbar
Montag, 22.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream
225 Min
- Bald verfügbar
Montag, 22.06. 22:20 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 MinBald verfügbar
Montag, 22.06. 22:20 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball
WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball
WM 2026 live: England - Ghana im Stream
185 MinBald verfügbar
Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball
WM 2026 live: England - Ghana im Stream
185 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 MinBald verfügbar
Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream
195 Min
WM 2026: Uruguay vs. Kapverden im Liveticker
Für alle, die die Partie lieber im Liveticker nachlesen, aufgepasst. Im Ticker von ran.de erfahrt ihr alles rund um die Partie zwischen Uruguay und den Kapverden - von der Aufstellung, über den Anstoß, die Highlights des Spiels bis zum Schlussfazit.
Der direkte Vergleich im Überblick
Das Spiel Uruguay gegen die Kapverden gab es bislang noch nie. Im Hard Rock Stadium von Miami kommt es demnach zu einer Premiere.
Auf dem Papier ist Uruguay als 18. der FIFA-Weltrangliste der klare Favorit. Die Kapverden rangieren abgeschlagen auf Platz 63. Doch im ersten Gruppenspiel trotzte der Inselstaat Topfavorit Spanien ein 0:0 ab.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr entdecken
WM
Yamal trifft früh - Spanien mit Gala gegen Saudi-Arabien
WM
WM 2026: Belgien vs. Iran heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - die Aufstellungen
WM
13 mögliche Gegner! Das wäre Deutschlands Weg ins Finale
WM
WM 2026 live im Free-TV, Stream & Ticker - Welcher Sender zeigt heute welche Partien?
WM
WM 2026: Tabelle aller Gruppendritten - Bosnien muss zittern
WM
WM 2026: Madonna, Shakira und BTS - was man über die Halbzeitshow beim WM-Finale wissen muss
ran Fußball
WM 2026: Unterschriften von Legenden! Hier kommt der DFB-Golf
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026 - Kimmich über Undav: " Für mich das entscheidende..."
Videoclip • 03:59 Min
ran Fußball
WM-Highlights: Undavs Gala beschert DFB-Team den Sieg
Videoclip • 01:54 Min
ran Fußball
WM 2026: Königspaar der Niederlanden tanzt bei Kabinenparty von Curacao
Videoclip • 03:04 Min
ran Fußball
WM 2026: Deutschland dreht die Partie "verdient" - Julian Nagelsmann zufrieden
Videoclip • 01:33 Min
ran Fußball
WM 2026: Undav nach Gala - Startelf jetzt Pflicht?
Videoclip • 02:35 Min
ran Fußball
DFB-Team - Amiri über Undav: "Er ist ein Killer..."
Videoclip • 01:28 Min
ran Fußball
WM 2026: Undav-Party und Schiri-Frust! Die Fan-Reaktionen im Netz
Videoclip • 03:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Kimmich abergläubig? "Mit welchem Bein ich aufstehe...."
Videoclip • 01:26 Min
ran Fußball
DFB-Team: Nagelsmann gibt ersten Wechsel preis
Videoclip • 05:18 Min
ran Fußball
WM 2026: Deutschland-Fans feiern bei Fanmarsch in Toronto
Videoclip • 03:18 Min
ran racing DTM
WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln
Videoclip • 03:32 Min