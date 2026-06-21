WM 2026: Uruguay vs. Kapverden heute Nacht live im TV, Stream & Ticker

Vor der WM galten die Kapverden in der Gruppe H als Punktelieferant. Doch schon nach dem ersten Gruppenspiel gegen Spanien (0:0) hat sich der Wind gedreht. Im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay will der Inselstaat wieder zum Favoritenschreck werden.

Am zweiten Spieltag der Gruppe H bekommt es das Überraschungsteam der Kapverden mit Uruguay zu tun. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache, liegen die Südamerikaner doch in der FIFA-Weltrangliste 45 Plätze vor dem Gegner.

Aber die Urus sind gewarnt. Mit dem 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen WM-Favorit Spanien sorgten die Kapverden bislang für eine der größten Turnier-Überraschungen.

Vor allem Torhüter Vozinha raubte Spanien mit seinen Paraden den letzten Nerv.

Für eine weitere Überraschung sorgte im Übrigen Uruguay, das gegen Außenseiter Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinauskam.

Dabei hatte der zweimalige Weltmeister noch Glück. Erst in der 80. Minute gelang Maximiliano Araujo der Ausgleich.

Übrigens auch der Trend dürfte dem Team von Trainer Marcelo Bielsa Sorgen bereiten. Denn Uruguay hat die letzten fünf Länderspiel nicht gewonnen. Zu Buch stehen vier Remis und eine Niederlage.