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Fußball

WM 2026: Uruguay vs. Kapverden live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel am 2. Spieltag

Aktualisiert:

von ran.de

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WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln

Videoclip • 03:32 Min

Vor der WM galten die Kapverden in der Gruppe H als Punktelieferant. Doch schon nach dem ersten Gruppenspiel gegen Spanien (0:0) hat sich der Wind gedreht. Im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay will der Inselstaat wieder zum Favoritenschreck werden.

Am zweiten Spieltag der Gruppe H bekommt es das Überraschungsteam der Kapverden mit Uruguay zu tun. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache, liegen die Südamerikaner doch in der FIFA-Weltrangliste 45 Plätze vor dem Gegner.

Aber die Urus sind gewarnt. Mit dem 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen WM-Favorit Spanien sorgten die Kapverden bislang für eine der größten Turnier-Überraschungen.

Vor allem Torhüter Vozinha raubte Spanien mit seinen Paraden den letzten Nerv.

Für eine weitere Überraschung sorgte im Übrigen Uruguay, das gegen Außenseiter Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinauskam.

Dabei hatte der zweimalige Weltmeister noch Glück. Erst in der 80. Minute gelang Maximiliano Araujo der Ausgleich.

Übrigens auch der Trend dürfte dem Team von Trainer Marcelo Bielsa Sorgen bereiten. Denn Uruguay hat die letzten fünf Länderspiel nicht gewonnen. Zu Buch stehen vier Remis und eine Niederlage.

Uruguay vs. Kapverden live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ) / Sonntag, 21. Juni 2026, 18 Uhr (Ortszeit)

  • Spielort: Miami, Florida (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H, 2. Spieltag

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Wer überträgt Uruguay vs. Kapverden live im TV und Stream?

Das Gruppenspiel Uruguay gegen die Kapverden wird live im Free-TV in der ARD sowie im ARD-Stream ausgestrahlt. Außerdem überträgt - wie bei allen Spielen - MagentaTV im kostenpflichtigen Abo. Im kostenlosen Stream seht ihr die Partie aus Miami auch live bei Joyn.

Kommende Livestreams

WM 2026: Uruguay vs. Kapverden im Liveticker

Für alle, die die Partie lieber im Liveticker nachlesen, aufgepasst. Im Ticker von ran.de erfahrt ihr alles rund um die Partie zwischen Uruguay und den Kapverden - von der Aufstellung, über den Anstoß, die Highlights des Spiels bis zum Schlussfazit.

Der direkte Vergleich im Überblick

Das Spiel Uruguay gegen die Kapverden gab es bislang noch nie. Im Hard Rock Stadium von Miami kommt es demnach zu einer Premiere.

Auf dem Papier ist Uruguay als 18. der FIFA-Weltrangliste der klare Favorit. Die Kapverden rangieren abgeschlagen auf Platz 63. Doch im ersten Gruppenspiel trotzte der Inselstaat Topfavorit Spanien ein 0:0 ab.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni - 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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