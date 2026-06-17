ran Fußball DFB-Team - Schlangen-Alarm bei Joshua Kimmich: "Kann böse enden" Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Laut "The Athletic" soll aktuell gegen den Ivorer Elye Wahi ermittelt werden. Was wird ihm unterstellt?

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Die Ermittlungen dauern an Auch interessant: WM 2026: Was die Elfenbeinküste für Deutschland so gefährlich macht Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, "der in der französischen Ligue 1 spielt", nannte den Namen aber nicht. Es sei ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche" eingeleitet worden. Der betreffende Spieler "wurde nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Der Fußballspieler gehört nicht zum französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaft."

Bei der Partie zwischen Nizza und Metz hatte der Ligaverband LFP auffälliges Wettverhalten festgestellt. Unter anderem wurde gewettet, dass Wahi eine Gelbe Karte erhalte. Im Bericht heißt es, dass bislang keine Anklage gegen Wahi erhoben worden sei, die Ermittlungen dauerten an. Laut "The Athletic" soll noch ein zweiter Spieler bei der WM teilnehmen, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werde.

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