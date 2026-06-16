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WM 2026 - Auftakt ohne Thomas Partey: Ghana wird vor Bundesgericht abgewiesen
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:01 Min • Ab 12
Ghanas Regierung ist im Streit um ein verweigertes Visum für Nationalspieler Thomas Partey vor ein kanadisches Bundesgericht gezogen. Und wurde dort abgewiesen.
Die letzten Hoffnungen auf eine Einreise zum WM-Auftakt nach Kanada sind für Ghanas Fußball-Nationalspieler Thomas Partey geplatzt.
Wie der kanadische öffentlich-rechtliche Sender CBC berichtet, wies das Bundesgericht in der Hauptstadt Ottawa am Dienstag einen Einspruch gegen das Einreiseverbot ab.
Jener hatte zum Ziel, Parteys Einsatz am Donnerstag (1.00 Uhr/MagentaTV) beim ersten WM-Spiel gegen Panama in Toronto zu ermöglichen.
Parteys Visumantrag war in der Vorwoche wegen der schweren Vorwürfe gegen ihn abgelehnt worden. Der Profi des FC Villarreal war vor einem Jahr von der britischen Staatsanwaltschaft in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden.
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Thomas Partey: Kann er in den USA spielen?
Die mutmaßlichen Straftaten sollen sich zwischen 2020 und 2022 ereignet haben. Der 33-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Im Februar war er erneut wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt worden, woraufhin er wieder auf nicht schuldig plädierte.
Während des Panama-Spiels wird Partey im Teamquartier der Afrikaner auf US-Boden in Rhode Island weilen. Für die weiteren Vorrunden-Duelle in der Gruppe L mit England in Foxborough (23. Juni) und Kroatien in Philadelphia (27. Juni) wird er wieder zur Verfügung stehen, weil die Spiele in den USA stattfinden.
Partey war Anfang Juni in den Kader seines Landes für die WM berufen worden. Am 4. Juni traf er mit seinen Teamkollegen in Washington D.C. ein. Das Trainingslager befindet sich in Rhode Island.
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