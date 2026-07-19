WM 2026: Weißes Haus bestätigt - Trump kommt heute zum WM-Finale

Der US-Präsident Donald Trump wird wie erwartet das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft besuchen.

Donald Trump wird sein erstes WM-Spiel besuchen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, im Rahmen eines Pressebriefings am Donnerstag.

Am Sonntag (ab 21:00 Uhr MESZ im Livestream auf Joyn) treffen in East Rutherford Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien aufeinander.

"Am Freitag wird der Präsident nach New York reisen, um einem FIFA-Empfang im Trump Tower beizuwohnen, gefolgt von seinem Besuch beim Finale am Sonntag", sagte Leavitt. Trumps Besuch werde den Abschluss für die "meistgesehene, sicherste und erfolgreichste Weltmeisterschaft in der amerikanischen Geschichte" bilden.

Der Weltverband FIFA hatte schon Ende Juni mitgeteilt, dass Trump nach dem Spiel im MetLife Stadium den WM-Pokal überreichen werde.

Für Trump wird es zum Abschluss des gut fünfwöchigen Turniers der erste Stadionbesuch sein, für Schlagzeilen mit WM-Bezug hatte er durch seine Intervention im Fall des US-Stürmers Folarin Balogun dennoch gesorgt: Der Spieler durfte trotz einer Roten Karte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina in folgenden Achtelfinale gegen Belgien spielen.

Im Vorfeld hatte Trump den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino angerufen und eine Überprüfung der Sperre angeregt.

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