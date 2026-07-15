ran Fußball WM 2026 - Deschamps hadert mit Schiri: "Niveau für ein Halbfinale?" Videoclip • 03:41 Min Link kopieren Teilen

Die WM steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Das große Finale in New York! Doch wer pfeift das wohl wichtigste Spiel des Jahres?

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Schreibt Marciniak Geschichte? Laut verschiedenen Medienberichten hätte dann wohl Alireza Faghani eine große Chance auf das Finale. Der Iraner pfeift für den australischen Verband und kam bei dieser WM bereits in drei Partien zum Einsatz. Kommt es zu einem Finale zwischen Spanien und England, könnte theoretisch ein europäischer Referee zum Einsatz kommen. Die Favoriten dort heißen dann wohl Szymon Marciniak und Clement Turpin. Ersterer könnte sogar Geschichte schreiben. Weil er bereits das Finale vor vier Jahren leitete, wäre Marciniak der erste Unparteiische, der zwei WM-Finals pfeifen dürfte. Eine endgültige Entscheidung wird die FIFA allerdings erst zwei bis drei Tage vor dem Endspiel in New York fällen.