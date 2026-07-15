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WM 2026: Welcher Schiedsrichter pfeift das Finale?
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026 - Deschamps hadert mit Schiri: "Niveau für ein Halbfinale?"
Videoclip • 03:41 Min
Die WM steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Das große Finale in New York! Doch wer pfeift das wohl wichtigste Spiel des Jahres?
Nicht nur für die Spieler und Trainer jeder teilnehmenden Nation ist das WM-Finale eines der größten Spiele der Karriere.
Auch für Schiedsrichter ist die Partie ein absoluter Höhepunkt! Doch wer pfeift das Spiel in diesem Jahr?
Feststehen wird das erst nach dem zweiten Halbfinale zwischen England und Argentinien (heute LIVE und KOSTENLOS ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream). Warum? Die Finalkonstellation spielt eine gewichtige Rolle.
Folgt Argentinien den Spaniern ins Endspiel, kämen Schiedsrichter aus Europa und Südamerika nicht infrage, um eine Bevorzugung aufgrund der Kontinentalzugehörigkeit zu verhindern.
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Schreibt Marciniak Geschichte?
Laut verschiedenen Medienberichten hätte dann wohl Alireza Faghani eine große Chance auf das Finale. Der Iraner pfeift für den australischen Verband und kam bei dieser WM bereits in drei Partien zum Einsatz.
Kommt es zu einem Finale zwischen Spanien und England, könnte theoretisch ein europäischer Referee zum Einsatz kommen. Die Favoriten dort heißen dann wohl Szymon Marciniak und Clement Turpin. Ersterer könnte sogar Geschichte schreiben.
Weil er bereits das Finale vor vier Jahren leitete, wäre Marciniak der erste Unparteiische, der zwei WM-Finals pfeifen dürfte.
Eine endgültige Entscheidung wird die FIFA allerdings erst zwei bis drei Tage vor dem Endspiel in New York fällen.
Was ist mit den deutschen Schiedsrichtern?
Nicht mehr mit dabei ist Felix Zwayer. Der DFB-Schiedsrichter ist bereits abgereist. Das bestätigte der Verband.
Hoffnungen darf sich indes Bastian Dankert machen. Der 46-Jährige weilt noch in den USA und könnte als Videoschiedsrichter zum Einsatz kommen.
Auch interessant: WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild
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