ran Fußball WM 2026: Werbespot von Patriots-Stadion geht viral Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist abgeschlossen, die Blicke richten sich auf das WM-Halbfinale.

Das Halbfinale der WM 2026 ist komplett! Nach einigen Überraschungen in den ersten Runden stehen nun vier Schwergewichte des Weltfußballs unter den letzten vier: Argentinien, England, Spanien und Frankreich. Wie sieht der exakte Spielplan aus und wann wird gespielt? Hier gibt es alle Termine, Stadien und Informationen zur Übertragung im Überblick.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • Fussball WM-Halbfinale: England - Argentinien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • Fussball WM-Halbfinale: England - Argentinien live Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

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WM 2026: Der Spielplan des Halbfinals im Überblick Das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erstreckt sich über zwei Tage am 14. und 15. Juli 2026. Beide Partien werden in den USA ausgetragen. Für deutsche Fußballfans bedeutet die Zeitverschiebung erneut packende Fußballnächte zur besten Sendezeit. Di., 14.07.2026, 21:00 Uhr (MESZ): Frankreich vs. Spanien 0 :2 in Dallas (Dallas Stadium)

Mi., 15.07.2026, 21:00 Uhr (MESZ): England vs. Argentinien in Atlanta (Atlanta Stadium)

WM 2026 - Wer überträgt das Halbfinale live im TV und Stream? Die Rechte für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind aufgeteilt. Während einige exklusive Spiele der K.-o.-Runde nur bei MagentaTV zu sehen sind, zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Top-Spiele im Free-TV. Die Halbfinal-Begegnungen werden ebenfalls live im Free-TV zu sehen sein. Fußballfans können sich darauf verlassen, die Spiele kostenfrei und in voller Länge in den Livestreams von ARD und ZDF – bequem abrufbar auf Joyn – zu verfolgen.

Die Austragungsorte: Wo wird das Halbfinale gespielt? Ab dem Halbfinale verlagert sich das Turniergeschehen in zwei der modernsten Arenen der Vereinigten Staaten:

Dallas Stadium (Arlington, Texas) Im gigantischen, überdachten Stadion in Texas findet am 14. Juli das erste Halbfinale statt. Die Arena ist bekannt für ihre spektakuläre Architektur und bietet Platz für über 80.000 Zuschauer.

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