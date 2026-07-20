WM
WM 2026: "ZDF"-Kommentator Oliver Schmidt schießt gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Lakai" von Donald Trump
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten
Videoclip • 28 Sek
FIFA-Chef Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump verbindet eine besonders enge Beziehung. Diese gefällt nicht allen. "ZDF"-Kommentator Oliver Schmidt stichelt rund um das WM-Finale gegen den Schweizer.
FIFA-Chef Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump - in den Monaten vor und vor allem während der WM gab es die beiden fast ausschließlich als Gespann.
Spätestens mit dem Eklat um US-Stürmer Folarin Balogun wurde aus der von vielen mit einer Mischung aus Humor und Abneigung betrachteten "Bromance" ein echter Skandal.
Trump bat Infantino in einem Telefonat offen darum, dass die Rote Karte gegen Balogun aus dem Sechzehntelfinale gegen Bosnien und Herzegowina doch bitte noch einmal überprüft werden soll.
Ergebnis: Die Rote Karte blieb zwar statistisch bestehen, die eigentlich obligatorische Sperre aber wurde zur Bewährung ausgesetzt. Somit durfte Balogun im Achtelfinale gegen Belgien mitwirken.
Die Kritik an Infantino war enorm. Nur dem Ausscheiden der US-Boys gegen die Belgier hatte er es wohl zu verdanken, dass schneller als erwartet Gras über die Sache wuchs. Was aber nicht bedeutet, dass die Causa damit komplett vergessen wäre. Vor allem nicht bei TV-Kommentatoren.
Mehr Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Pedris Vater-Sohn-Tradition nach einem Sieg
Videoclip • 01:04 Min
ran Fußball
WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten
Videoclip • 28 Sek
ran Fußball
WM2026: Robbie Williams crasht MagentaTV
Videoclip • 07:21 Min
ran Fußball
WM 2026-Highlights: Spanien krönt sich zum Weltmeister
Videoclip • 02:12 Min
ran Fußball
WM2026: Luis de la Fuente - "Zusammen sind wir stärker!"
Videoclip • 01:35 Min
ran Fußball
WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer"
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
WM 2026: Klopp vergleicht Messi und Ronaldo
Videoclip • 03:56 Min
ran Fußball
WM 2026: Zukunft des DFB? Hummels glaubt an Umbruch
Videoclip • 07:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Ausrichtung beim DFB? So würde Klopp es angehen
Videoclip • 03:31 Min
ran Fußball
WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen
Videoclip • 02:38 Min
ran Fußball
WM-Finale 2026: Spanien-Fans färben New York rot
Videoclip • 01:53 Min
WM 2026: Schmidt bezeichnet Infantino als "Lakaien" Trumps
Wie etwa "ZDF"-Reporter Oliver Schmidt, der das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien begleitete. Als vor Anpfiff Trump und Infantino auf ihren Plätzen im MetLife Stadium im TV-Bild eingeblendet wurden, kommentierte Schmidt dies mit einer süffisanten Bemerkung.
"Da ist der US-Präsident und sein Telefonjoker, rechts - sein Lakai, Gianni Infantino", sagte Schmidt. Mit Lakai ist eine Person gemeint, die für eine andere als Handlanger oder gar als Diener arbeitet.
Die Aussagen sorgten in den sozialen Medien allerdings für ein geteiltes Echo. Ein Teil feierte Schmidt etwa als "absolute Legende", anderen stießen die Worte des "ZDF"-Reporters hingegen sauer auf. So schrieb ein User: "Kann jemand Oliver Schmidt erklären, dass seine politische Meinung niemanden interessiert? Er soll das Spiel kommentieren, nicht Klima, Trump und Co. bewerten."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr WM-News
WM
"Drake-Fluch": Rapper verliert im Finale Millionen
WM
Schwere Krawalle bei WM-Party in Buenos Aires
WM
Mit Videos: Das war der Auslöser für den Paredes-Eklat
WM
Bei Pokal-Übergabe: Spanien-Star äfft Trump nach
WM
Den Trainer als Tattoo: Cucurella hält Final-Versprechen
WM
Trump will WM "sofort" wieder: "Hast du gehört, Gianni?"