WM 2026
WM 2026: 2,05 Meter - Österreicher bricht Rekord
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Der österreichische Torwart Florian Wiegele schreibt WM-Geschichte. Der 25-Jährige ist der größte WM-Teilnehmer der Geschichte.
Bei der größten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte ist auch der größte WM-Spieler der Geschichte vertreten.
Der österreichische Ersatztorwart Florian Wiegele ist mit 2,05 Metern der größte Spieler, der jemals an einer Endrunde teilnahm.
Damit überbietet der Viktoria-Pilsen-Spieler den bisherigen Rekordmann - den niederländischen Keeper Andries Noppert - um zwei Zentimeter.
Der kleinste WM-Spieler kommt aus Panama: Cesar Yanis misst gerade einmal 1,60 Meter.
WM 2026: Weitere Rekordspieler in der Übersicht
Der jüngste Spieler, der je bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, war Norman Whiteside. 1982 debütierte er im Alter von 17 Jahren und 41 Tagen für Nordirland.
Essam El Hadary wurde 2018 im Alter von 45 Jahren und 161 Tagen der älteste WM-Teilnehmer. Der Torwart lief 159 Mal für Ägypten auf, allerdings nur ein einziges Mal bei der WM.
Lionel Messi hält mit 26 Einsätzen den Rekord für die meisten absolvierten Weltmeisterschaftsspiele - die er 2026 weiter ausbauen wird.
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