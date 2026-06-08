Der österreichische Torwart Florian Wiegele schreibt WM-Geschichte. Der 25-Jährige ist der größte WM-Teilnehmer der Geschichte.

Bei der größten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte ist auch der größte WM-Spieler der Geschichte vertreten.

Der österreichische Ersatztorwart Florian Wiegele ist mit 2,05 Metern der größte Spieler, der jemals an einer Endrunde teilnahm.

Damit überbietet der Viktoria-Pilsen-Spieler den bisherigen Rekordmann - den niederländischen Keeper Andries Noppert - um zwei Zentimeter.

Der kleinste WM-Spieler kommt aus Panama: Cesar Yanis misst gerade einmal 1,60 Meter.