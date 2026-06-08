Wenige Tage vor dem Start der WM ist Mexiko-Stadt von schweren Unwettern betroffen. Die zuständigen Behörden mahnten bereits mehrfach zur Vorsicht und sprachen eine Alarmstufe aus.

Planmäßig soll am Donnerstag mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Liveticker) der Startschuss für die WM 2026 erfolgen.

Neben drohenden Streiks und Demonstrationen bereitet jedoch auch die Wetterlage kurz vor Turnierstart große Sorgen. So sind ausgerechnet für den Tag des Eröffnungsspiels starker Regen und Gewitter gemeldet. Zudem droht sich vor der mexikanischen Pazifikküste ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.

In den vergangenen Tage war das Wetter in Mexiko-Stadt bereits mehr als bescheiden. Insbesondere nachmittags setzten immer wieder starke Gewitter und heftige Regenschauer ein.

Mehrfach rief das Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz für bestimmte Stadtteile daher die Alarmstufe Orange aus. Dabei sollen etwa im Freien befindliche Gegenstände gesichert und überschwemmte Straßen gemieden werden.