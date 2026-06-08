WM
WM 2026: Alarmstufe Orange in Mexiko-Stadt! Eröffnungsspiel in Gefahr?
Aktualisiert:von Julian Bachmann
ran Fußball
DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte"
Videoclip • 02:16 Min
Wenige Tage vor dem Start der WM ist Mexiko-Stadt von schweren Unwettern betroffen. Die zuständigen Behörden mahnten bereits mehrfach zur Vorsicht und sprachen eine Alarmstufe aus.
Planmäßig soll am Donnerstag mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Liveticker) der Startschuss für die WM 2026 erfolgen.
Neben drohenden Streiks und Demonstrationen bereitet jedoch auch die Wetterlage kurz vor Turnierstart große Sorgen. So sind ausgerechnet für den Tag des Eröffnungsspiels starker Regen und Gewitter gemeldet. Zudem droht sich vor der mexikanischen Pazifikküste ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.
In den vergangenen Tage war das Wetter in Mexiko-Stadt bereits mehr als bescheiden. Insbesondere nachmittags setzten immer wieder starke Gewitter und heftige Regenschauer ein.
Mehrfach rief das Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz für bestimmte Stadtteile daher die Alarmstufe Orange aus. Dabei sollen etwa im Freien befindliche Gegenstände gesichert und überschwemmte Straßen gemieden werden.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
Heftige Unwetter in Mexiko: Fehlende Infrastruktur für tausende WM-Fans?
Aufgrund des wolkenbruchartigen Regens kam es immer wieder zu überfluteten Straßen, wodurch der Personennahverkehr in Mexiko-Stadt in den vergangenen Tagen stark beeinträchtigt wurde.
Metro-Linien fuhren nicht, einige Stationen mussten zeitweise geschlossen werden.
Auch in dieser Woche ist die Wetterlage unverändert. Morgens ist die Prognose meistens eher bewölkt, am Nachmittag sollen dann Schauer und Gewitter einsetzen.
Am Donnerstag wird das legendäre Aztekenstadion, das während der WM den Namen Mexiko-Stadt-Stadion trägt, planmäßig bereits um 9:00 Uhr Ortszeit geöffnet (17:00 Uhr MESZ). Um 19:30 Uhr beginnt dann die etwa einstündige Eröffnungsfeier, wo unter anderem Pop-Superstar Shakira ihren WM-Song performen wird.
Mexiko-Stadt wird nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM-Endrunde eröffnen. Das Stadion liegt im Süden der Metropole, ins historische Stadtzentrum sind es ca. 20 Kilometer.
Auch interessant: Kurz vor WM-Start: Schießerei nahe des englischen Quartiers
Mehr WM-News
WM
WM-Sieg: Das sind die Wettquoten
WM
Nicht so schlimm? Müller reagiert auf WM-Aus von Karl
WM
Türkei bei der WM 2026: Spielplan, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen im TV
WM
WM 2026: Spielplan, Gruppen, Modus - das Wichtigste im Überblick
WM
WM 2026: Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv
WM
Entscheidung gefallen: So steht es um Spaniens Superstars