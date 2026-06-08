WM 2026: Helene Fischer landet mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der Charts

WM: Müller über deutsche WM-Chancen: „Es schreit nicht nach Finale ist gebucht"

Der offizielle MagentaTV-WM-Song "Heute Nacht" von Helene Fischer landet in den deutschen Single-Charts auf Platz 1.

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada landet die WM-Hymne von Schlagersängerin Helene Fischer auf Platz 1 der deutschen Musikcharts.

Das Lied "Heute Nacht" ist dabei der offizielle WM-Song von MagentaTV.