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WM 2026: Helene Fischer landet mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der Charts

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 02:21 Min

Der offizielle MagentaTV-WM-Song "Heute Nacht" von Helene Fischer landet in den deutschen Single-Charts auf Platz 1.

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada landet die WM-Hymne von Schlagersängerin Helene Fischer auf Platz 1 der deutschen Musikcharts.

Das Lied "Heute Nacht" ist dabei der offizielle WM-Song von MagentaTV.

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WM-Hymne 2026: Helene Fischer bedankt sich

Gegenüber "Bild" sagte die 41-Jährige: "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans."

Die Nummer 1 in den Charts stellt dabei ihren ersten Solo-Song dar, der diese Platzierung bisher erreichen konnte.

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