WM 2027: Nike gibt "Schulterproblem" bei neuen Trikots zu

Die neuen Trikots des Sportartikelherstellers Nike haben ein "Schulterproblem".

Bei den jüngsten WM-Testspielen Frankreichs, Englands oder Uruguays sorgte eine Wölbung des Stoffes entlang der Schulternaht für Aufsehen. Der "Guardian" schrieb, dass Uruguays Spieler wie "Shredder", der Bösewicht bei den Teenage Mutant Ninja Turtles, ausgesehen hätten.

Auf Anfrage der britischen Zeitung räumte Nike den Fehler ein. "Während der letzten Länderspielpause haben wir ein kleines Problem mit unseren Nike-Nationaltrikot-Kits festgestellt, am auffälligsten im Bereich der Schulternaht", schrieb das Unternehmen: "Die Leistung ist nicht beeinträchtigt, aber die Gesamtästhetik ist nicht so, wie sie sein sollte." Man prüfe derzeit, was und ob etwas dagegen getan werden könne.

Laut Guardian soll sich Nike derzeit in Gesprächen mit Partnerverbänden und Zulieferern befinden. Die Behebung des Problems dürfte mit einem hohen Aufwand verbunden sein, zudem bleibt kaum noch Zeit bis zu dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Auch aufgrund der hohen Temperaturen wird bei der WM erstmals in den sogenannten "Aero-FIT"-Trikots von Nike gespielt, diese sollen eine spezielle Kühl-Technologie enthalten.