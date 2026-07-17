WM 2030: Alle wichtigen Informationen zur Endrunde in Marokko, Portugal und Spanien

ran Fußball WM 2026: Messi und Co. in Fleisch-Ekstase Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 steht kurz vor dem Ende. Doch auch die nächste Ausgabe, das 100-jährige Jubiläum, wirft schon ihre Schatten voraus. ran hat alle Infos zur WM 2030 für euch.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird erstmals in insgesamt sechs Ländern auf drei verschiedenen Kontinenten stattfinden. Das Turnier wird vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 andauern. Offizielle Gastgeber sind Marokko, Portugal und Spanien. Lediglich drei Spiele werden nicht in diesen drei Ländern ausgetragen. Warum das so ist, wo und wann die Spiele stattfinden werden, und alle weiteren wichtigen Informationen zum Turnier in vier Jahren findet ihr hier.

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Wer richtet das Turnier 2030 aus? Der offiziellen Bewerbung von Marokko, Portugal und Spanien stand kein Gegenkandidat entgegen. Daher werden 101 Spiele des Turniers in Europa und Afrika gespielt.

WM 2030: Warum finden Spiele in Südamerika statt? Grund für dieses erneute Mega-Event ist das 100-jährige Jubiläum der Weltmeisterschaft, welche 1930 erstmals in drei Stadien in Südamerika stattfand. Drei Spiele werden daher samt einer 100-Jahresfeier in Südamerika ausgetragen.

WM 2030: Warum wurden Argentinien, Uruguay und Paraguay ausgewählt? Das Jubiläumsspiel und die 100-Jahr-Feier werden in Montevideo (Uruguay) ausgetragen. Laut der FIFA "soll damit Uruguays Rolle als Gastgeber und Gewinner der WM-Auflage von 1930 gewürdigt werden." Argentinien hat als Finalist und daher Zweitplatzierter der ersten WM-Ausgabe ein Spiel bekommen. In Paraguay ist der offizielle Sitz des CONMEBOL, dem südamerikanischen Fußballverband, welcher 1930 die erste und einzige Konföderation war.

WM 2030: Wie werden Teams, die in Südamerika spielen, in den Turnierkalender eingearbeitet? Einen reibungslosen Ablauf der Spiele in Südamerika soll laut der FIFA durch "zusätzliche Tage für Reisen, Regeneration, Akklimatisierung und Vorbereitung gewährt" werden. Aktuell besteht der Plan, dass die sechs in Südamerika aktiven Teams elf bis zwölf Tage für Reisestrapazen und Akklimatisierung vor ihrem zweiten Gruppenspiel bekommen werden. Dafür sollen die drei Spiele sowie die Jubiläumsfeier vor der offiziellen Eröffnungsfeier stattfinden. Der aktuell offizielle Zeitplan der FIFA sieht dafür wie folgt aus: Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni 2030: 100-Jahr-Feier und Auftaktspiele von Uruguay in Montevideo, Argentinien im eigenen Land und Paraguay im eigenen Land

Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juni 2030: Eröffnungsfeier und Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030

Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni 2030: Auftaktspiele der anderen Teams der Gruppen Uruguays, Argentiniens und Paraguays

Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni 2030: Zweite Gruppenspiele aller Teams der Gruppen Uruguays, Argentiniens und Paraguays

Sonntag, 21. Juli 2030: Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030

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