WM 2026 live: Oliver Schmidt kommentiert WM-Finale - das macht der ZDF-Kommentator privat

:newstime Das sind die bekanntesten Gesichter der ZDF-WM-Berichterstattung Videoclip • 01:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Oliver Schmidt kommentiert fürs ZDF. Wer ist der Reporter eigentlich?

Schon Anfang der 90er träumte Oliver Schmidt davon, Fußballreporter zu werden. In einer Lokalredaktion in seiner Heimat Erkelenz sammelte er während seines Politik-Studiums erste Erfahrung. Ob er sich damals schon hat vorstellen können, wohin ihn seine Fußballreporter-Reise führen würde?

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Oliver Schmidt: Er wollte immer Fußballreporter werden Schon 1995 gelang ihm der Sprung zum ZDF. Erst als freier Mitarbeiter, später als Redakteur, Beitragsmacher und Interviewer. Seit 2010 gehört er zum Kommentatorenteam im ZDF und war bei allen Welt- und Europameisterschaften dabei. Auch beim WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft 2014. ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek? Zwischen 2012 und 2018 kommentierte er im Wechsel mit Bela Rethy die Spiele der Champions League. Seit 2023 wird er zudem auch bei Welt- und Europameisterschaften der Frauen eingesetzt. Auch im Hintergrund fühlt sich Schmidt wohl. Seit 2006 ist er Leiter der Sendung "aktuelles Sportstudio", zwischen 2010 und 2014 war er sogar Redaktionsleiter.

Oliver Schmidts größte Meilensteine Die Einsätze in der Champions League sowie das EM-Finale 2021 zwischen Italien und England gehören zu Schmidts absoluten Karrierehöhepunkten. Eventuell kommt bald ein weiterer dazu. Der 54-Jährige hat beste Karten, auch das WM-Finale in den USA live begleiten zu dürfen.

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