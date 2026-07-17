Ewige WM-Torschützenliste: Lionel Messi und Kylian Mbappe im Fernduell!

Lionel Messi führt die ewige Torschützenliste an

Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.

Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.

Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden. Seinen 20. Treffer ließ Messi beim glücklichen 3:2-Sieg gegen Kap Verde im Sechzehntelfinale folgen, im Achtelfinale legte er Treffer Nummer 21 gegen Ägypten nach.

Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat längst den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.

Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.