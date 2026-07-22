WM 2026: Italiener bestätigen Verhandlungen mit Pep Guardiola

Pep Guardiola soll italienischer Nationaltrainer werden. Der Verband bestätigte nun höchstselbst laufende Gespräche.

Fußballerisch liegt Italien in Scherben - mal wieder. Die "Squadra Azzurra" verfolgte die WM 2026 nur vor dem Fernseher. Zum dritten Mal in Folge misslang die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Nach dem Aus in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina trat Nationaltrainer Gennaro Gattuso folgerichtig zurück.

Ein Name, der seitdem kursiert, ist Pep Guardiola. Der katalanische Star-Trainer verabschiedete sich kürzlich nach zehn Jahren im Amt von Manchester City.

Nun bestätigte der Präsident des italienischen Verbandes, dass Guardiola der erklärte Wunschtrainer für den Neuanfang sei.