WM
WM 2026: Italiener bestätigen Verhandlungen mit Pep Guardiola
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Dani Olmos Freundin bekommt Hate-Kommentar wegen Pokalfoto
Videoclip • 01:13 Min
Pep Guardiola soll italienischer Nationaltrainer werden. Der Verband bestätigte nun höchstselbst laufende Gespräche.
Fußballerisch liegt Italien in Scherben - mal wieder. Die "Squadra Azzurra" verfolgte die WM 2026 nur vor dem Fernseher. Zum dritten Mal in Folge misslang die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.
Nach dem Aus in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina trat Nationaltrainer Gennaro Gattuso folgerichtig zurück.
Ein Name, der seitdem kursiert, ist Pep Guardiola. Der katalanische Star-Trainer verabschiedete sich kürzlich nach zehn Jahren im Amt von Manchester City.
Nun bestätigte der Präsident des italienischen Verbandes, dass Guardiola der erklärte Wunschtrainer für den Neuanfang sei.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
Guardiola bald Italien-Trainer? Präsident dämpft Erwartungen
Gegenüber dem Sender "Vivavoce" sagte Giovanni Malago, Präsident des FIGC, dass man mit dem 55-Jährigen in Gesprächen sei. Dabei soll der Verband sogar bereit sein, über seine finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. "Bezüglich des Namens, der gerade so präsent ist, wurden Ausnahmen gemacht."
Gleichzeitig dämpfte er jedoch bereits jetzt schon die Erwartungen: "Es war wichtig und richtig, die Gespräche (mit Guardiola, Anm. d. Red.) weiterzuführen, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch über andere Kandidaten nachdenken."
Zudem bestätigte er, dass Andrea Pirlo und Roberto Mancini weitere Kandidaten seien. Letzterer holte 2021 die Europameisterschaft. "Vielleicht wird es eine Überraschung geben. Wartet ein paar Tage und ihr werdet alles wissen."
Italien ist im September gegen Belgien, die Türkei und Frankreich umgehend gegen Top-Gegner gefordert.
Auch interessant: Doch kein Rot für Paredes! FIFA ermittelt nach Argentinien-Ausrastern
Mehr WM-News
WM
Yamal-Unterhose sorgt für Hype um deutsche Marke
WM
Für WM 2030: Lässt Marokko systematisch Straßenhunde töten?
WM
Zweimal Bayern - aber ohne Kane: Die ran-Elf der WM
WM
Spaniens Dominanz: Auf Jahre hinaus unschlagbar?
WM
Was Messi Yamal nach dem WM-Finale sagte
WM
Klopp holt wohl BVB-Legende in DFB-Trainerstab