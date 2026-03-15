DHB-Pokal: BVB-Handballerinnen holen den Titel

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben ihre knapp 30 Jahre währende Durststrecke beendet und sich zum insgesamt zweiten Mal den DHB-Pokal gesichert. Beim Final-Four-Turnier in Stuttgart bezwang das Team von Trainer Henk Groener im Endspiel die HSG Bensheim/Auerbach mit 30:25 (15:11).

Guro Nestaker war mit sieben Treffern die beste Werferin des Teams mit den drei WM-Silbermedaillengewinnerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter. Wachter parierte zwölf Würfe. Für Dortmund ist es der zweite Pokaltriumph nach 1997.

Im Spiel um Platz drei hatte sich zuvor die HSG Blomberg-Lippe mit 29:27 (13:13) gegen den Thüringer HC durchgesetzt.

Nach der ersten Titelentscheidung der Saison hat der frischgebackene Pokalsieger Dortmund auch in der Liga gute Chancen auf das nächste glorreiche Kapitel in der Vereinsgeschichte. Im Endspurt der Hauptrunde thront Dortmund bei nur einer Niederlage auf Rang eins. Bensheim/Auerbach belegt Tabellenplatz drei.