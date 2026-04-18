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DHB-Pokal heute live: Übertragung des Handball-Final-Four im TV, Livestream und im Liveticker

Aktualisiert:

von ran

ran Handball

Handball-Highlights: Traum-Kempa! DHB-Team zaubert gegen Ägypten

Videoclip • 03:57 Min

Die deutsche Handball-Elite kämpft in Köln um den ersten Titel des Jahres. So verfolgt ihr das Final Four des DHB-Pokals am Wochenende im Free-TV, Livestream oder Liveticker.

Es ist wieder an der Zeit! In Köln steht das Final Four des DHB-Pokals auf dem Programm. Vor allem bei den Fans und Zuschauern ist das Handball-Event in der "LANXESS arena" sehr beliebt.

Um den Titel kämpfen in diesem Jahr der TBV Lemgo, die Füchse Berlin, der Bergische HC und der SC Magdeburg.

Titelverteidiger THW Kiel hat indes keine Chance auf einen erneuten Erfolg. Die Norddeutschen verloren im Viertelfinale gegen Berlin (30:32).

ran hat die wichtigsten Informationen zu den Spielen und zur Übertragung für euch zusammengefasst!

DHB-Pokal: Wann und wo findet das Final Four statt?

Das Final Four des DHB-Pokals findet am 18. und 19. April statt. Austragungsort ist die LANXESS arena in Köln.

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DHB-Pokal: Wer nimmt am Final Four teil?

  • TBV Lemgo

  • Füchse Berlin

  • Bergischer HC

  • SC Magdeburg

Wird das Final Four des DHB-Pokals im Handball im Free-TV übertragen?

Zwei der vier Spiele werden im Free-TV zu sehen sein. Sowohl das Halbfinale zwischen dem TBV Lemgo und den Füchsen Berlin als auch das Finale werden live in der ARD übertragen.

Die nächsten Handball-Livestreams

DHB-Pokal: Wer zeigt das Handball-Final-Four im Livestream?

Die Spiele, die von der ARD im Free-TV übertragen werden, können auch bei Joyn verfolgt werden.

Wer alle Spiele sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo bei Streaming-Sender "Dyn".

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DHB-Pokal: Wer trifft im Halbfinale aufeinander und wann sind die Spiele?

DHB-Pokal: Wann finden das Spiel um Platz drei und das Finale statt?

  • 19. April; 12:45 Uhr: Kleines Finale

  • 19. April; 15:45 Uhr: Finale

DHB-Pokal: Gibt es einen Liveticker zum Final Four?

Ja! Liveticker zu allen Spielen gibt's auf ran.de.

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